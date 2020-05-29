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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا .. نوكيا تعلن عن 3 هواتف جديدة .. فيسبوك يواجه الصفحات المزيفة بالبطاقة الشخصية

الجمعة 29/مايو/2020 - 06:27 م
أخبار العلوم و التكنولوجيا
أخبار العلوم و التكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بـ "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:

أعلنت شركة أوبو OPPO عملاقة صناعة الهواتف الذكية الصينية عن موعد إطلاق هواتفها الجديدة ضمن سلسة Oppo Reno4 فى 5 يونيو المقبل، والتى ستدعم تقنية شبكات الجيل الخامس 5G ، خلفًا لسلسة هواتفها Reno3 والتى كانت أول هواتفها الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G .

أعلنت شركة شركة HMD المالكة لعلامة نوكيا الفنلندية العريقة عملاقة التكنولوجيا وصناعة الهواتف الذكية فى العالم عن هواتفها الجديدة Nokia C5 Endi و Nokia C2 Tava و Nokia C2 Tennen على موقعها الرسمي، والتى ستأتي بمواصفات ممتازة مقابل القيمة السعرية التى تعودنا عليها من هواتف نوكيا.

أصبحت الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد هى الأكثر إستخدامًا لما توفره من ميزات عدة مع سهر منافس للغاية مقارنة بنظيرتها فى هواتف ىيفون، إلا أنه يصعب على معظم المستخدمين معرفة كل شئ عنها، لذلك توجد تطبيقات تخبرك بمواصفاتها وتتيح لك معرفة حجم ذاكرة التخزين المتاحة، ومدى سرعة الشبكة لديك، وكل معلومة بأدق التفاصيل، وغيرها الكثير من المواصفات.

أعلن عملاق التواصل الإجتماعى الأشهر فى العالم فيسبوك Facebook أنه سيطلب من المستخدمين أصحاب الصفحات ذات شعبية كبيرة الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية ID، وذلك للحد من انتشار الأخبار الكاذبة والشائعات فى أنحاء العالم.

يلجأ العديد من مستخدمى الهواتف الذكية لتطبيق خرائط جوجل Google Maps بشكل شبه دائم أثناء الحياة اليومية، وفى بعض الأوقات يصعب الوصول إلى أماكن ليس لها عنوان محدد على الخرائط لأن التطبيق يوفر أسماء الشوارع الرئيسية، ولذلك قدمت جوجل حل لهذة المشكلة من خلال ميزة Plus Codes.

ينتظر العديد من مستخدمى موقع التدوينات القصيرة الشهير "تويتر" خاصية جدولة التغريدات منذ فترة طويلة، حيث تعمل على تقليل استخدام الإنترنت واختيار الوقت المناسب لنشر التغريدات، وخصوصًا الذين يعتمدون بشكل كبير على تويتر في الإعلانات ونشر الأخبار.

أطلقت منصة التواصل الإجتماعية الشهيرة يوتيوب YouTube خاصية جديدة تسمى Video Chapters، والتى تقوم بتقسيم مقاطع الفيديو طويلة المدة إلى أجزاء صغيرة لسهولة العرض والإنتقال، أو إعادة جزء من الفيديو للمشاهدة مرة أخرى.

يعمل تطبيق المراسلة الفورية الأشهر فى العالم WhatsApp واتسآب دومًا على إضافة تحديثات جديدة لتوفير خصوصية أعلى للمستخدمين، وإنشاء نظام تشفير قوى للرسائل بعد تعرض عدد من المستخدمين لعمليات اختراقات.

أطلقت شركة "جوجل" الأمريكية موقعا يهدف لتعليم المستخدمين كيفية اكتشاف عمليات الاحتيال عبر الإنترنت وتجنبها، وذلك في ظل تنامي عمليات الخداع الإلكتروني مع تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم.
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