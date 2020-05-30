نشرة أخبار التوك شو.. تصعيد بين ترامب وتويتر.. أسرار وفضائح الإخوان.. بيومي فؤاد ودوره في خيانة عهد.. تفاصيل أداء أول صلاة جمعة

نشر موقع «صدى البلد» الجمعة، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:





المعركة تشتد بين ترامب وتويتر.. وفيسبوك يدخل على خط المواجهة

عرضت قناة «العربية الحدث»، تقريرًا مصورًا، مساء اليوم الجمعة، عن معركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها موقع التدوينات المصغرة «تويتر».

الحالات هتزيد الأسبوع الجاي | العليا للفيروسات: لم نصل لذروة كورونا

حذر الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي, من ملامسة الجزء الخارجي للكمامة الطبية نظرا لاحتوائها على الفيروسات المختلفة.

وقال خطاب خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية, أن وباء كورونا المستجد فيروس كما تم الإعلان عنه مسبقا وليس بكتيريا كما يتداول الآن بين المواطنين.





الكوميديا والهلس كانوا واخدني .. بيومي فؤاد يتحدث عن دوره في مسلسل خيانة عهد

قال النجم بيومي فؤاد، إن شخصية "منعم" في مسلسل "خيانة عهد"، تمثل الشخص الجدع والجار المحب، متابعا: كان شرف كبير ليا أني أشتغل مع الفنانة يسرا..ودي أول مرة اشتغل معاها".

أسرار لأول مرة.. مؤسس التنظيم الجهادي السابق يفضح الإخوان على الهواء

علق نبيل نعيم، مؤسس التنظيم الجهادي السابق، على إعدام الإرهابي هشام عشماوي، قائلًا: "الإعدام أفضل ما حدث له"، متابعًا: "هشام عشماوي اتضحك عليه في البداية، ولكن لما فاق مرجعش".

السياحة: لا إصابات بكورونا في الفنادق.. وسنرفع نسبة الإشغال لـ 50%

قالت الدكتورة سها بهجت المتحدث الرسمي لوزارة السياحة، إن شروط السلامة الصحية للفنادق تمكن المواطنين من الاستمتاع على شواطئ مصر، مضيفة أن الفترة الأخيرة شهدت إقبالا كبيرا من المصريين على الفنادق خلال فترة العيد.

وأكدت بهجت، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج «مانشيت»، المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الجمعة، أن جميع الفنادق التزمت بالنسبة المحددة 25% للأشغال، مشيرة إلى أن عدد الفنادق التي تقدمت للحصول على الترخيص 78 فندقا قدمت وحصلت على شهادة الفحص الصحية.





تفاصيل أداء أول صلاة جمعة من مسجد السيدة نفيسة

عرضت الإعلامية رانيا هاشم، في برنامجها «مانشيت»، المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، تقريرًا، عن أداء أول صلاة جمعة من مسجد السيدة نفسية بعد توقف دام قرابة الشهرين.

وخلال التقرير، قال الدكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيد والفلسفة بجامعة الأزهر، إن خطبة الجمعة التي تناولت الحفاظ على النفس بشكل عام جميع العلماء تحدثوا فيها، مضيفا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالحفاظ على النفس.





محمد يوسف يبكي على الهواء بسبب مشهد استشهاد البطل أحمد المنسي.. فيديو

بكى الفنان محمد يوسف على الهواء ، بعد أن شاهد مشهد قتله للشهيد أحمد المنسي، وهو المشهد الذي تأثر به ملايين المصريين، وعاشوا معه حالة من التأثر والبكاء.

وقال محمد يوسف خلال حواره لـ إكسترا نيوز، إن تلك الحلقة والتي تمت إذاعتها دون إعلانات، كان بها كم كبير من المعايشة مع مشاهد المسلسل، واصفا الحلقة بأنها "كانت تقيلة"، وتسببت في بكاء والدته.

تسجل 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة الأسبوع المقبل.. فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس الحالى يشهد انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة منذ أكثر من أسبوع.

وكشفت وكيل مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية ، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صباحنا مصرى عبر الفضائية المصرية، عن استمرار موجة انخفاض درجات الحرارة حتى يوم الأحد القادم.

عابد عناني يكشف تفاصيل مشاركته فى الاختيار وتجسيده لدور إرهابي

قال الفنان عابد عناني، إنه قام بدور "عماد" فى مسلسل الاختيار، موضحًا أن المسلسل بشكل عام كان له تأثير على الشارع المصري، مؤكد ًا كل شئ فى المسلسل حقيقي.

وأضاف عابد عناني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن تفجير مبنى المخابرات تم بالفعل بسيارة عماد، وأن عماد طلب ثمن السيارة الخاصة به عندما قامت الجماعة الإرهابية باستخدامها لتفجير مبنى المخابرات.







3 أعراض تثبت الإصابة بفيروس كورونا.. تعرف على التفاصيل

قالت الدكتورة جيهان العسال، أستاذ الأمراض الصدرية فى طب عين شمس: إن هناك بروتوكولا واحدا وضعته وزارة الصحة منذ بداية جائحة فيروس كورونا والذى تم وضعه بواسطة اللجنة العلمية المصرية مكافحة فيروس كورونا المستجد .

وأوضحت أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، خلال استضافتها برنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن هناك بعض الأعراض التى ظهرت منذ بداية اكتشاف فيروس كورونا وهى أعراض الجهاز التنفسى ولكن بعد ذلك تعددت أشكاله وظهوره بأعراض مختلفة ومنها مشاكل فى القلب ، الكلى ، فقدان حاسة الشم.

محمود حافظ: مسلسل الاختيارعودة للقوة الناعمة.. فيديو

قال الفنان محمود حافظ، إنه يتابع بشكل جيد ردود الأفعال حول مسلسل الاختيار، ومتابع للأخبار أول بأول، سواء عن المسلسل أو الأخبار العالمية الخاصة بفيروس كورونا، مؤكدا أنه ملتزم بعدم الخروج من المنزل.

وأضاف محمود حافظ خلال حواره لـ إكسترا نيوز، أن الفنان محمد يوسف كان زميل له في معهد التمثيل، وأجاد في أداء لشخصية "أبو عميرة" التكفيري.

كورونا أقل خطرا.. الأنفلونزا الإسبانية قتلت 100 مليون شخص.. تفاصيل

قالت الإعلامية جومانة ماهر ، مقدمة برنامج صباح الخير يا مصر ، إنه بمجرد ظهور فيروس كورونا المستجد توصل العالماء للمحتوى الجينى للفيروس والذى يعد أرض صلبة لمواجهة هذا الوباء .

وأوضحت جومانة ماهر خلال تقديمها برنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، أنه خلال الحرب العالمية الأولى فى عام 1918 شهد العالم وباء الإنفلونزا الأسبانية والذى راح ضحيته 50 إلى 100 مليون شخص .

للقضاء على فيروس كورونا.. شركة كندية تبتكر خوذة لتنقية الهواء.. فيديو

أذاعت فضائية فرنسا 24 عربية لقطات يظهر من خلالها قيام شركة كندية تبتكر خوذة عملاقة تقوم بتصفية الهواء للتخلص من فيروس كورونا.

ويتسابق العلماء وشركات الأدوية بأنحاء العالم لإنتاج اللقاح الذي يخلص العالم من كابوس فيروس كورونا المستجد، حيث تشهد الميادين العلمية تجارب كبير من اللقاحات التي تعمل لمحاربة فيروس كورونا، والتي حددت لها الشركات موعد لطرحها بالأسواق وإعطائها للأشخاص.