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فن

ستظل عايش في أذهاننا.. مجدي الهواري ينعى الراحل حسن حسني

السبت 30/مايو/2020 - 05:59 ص
الراحل حسن حسني
الراحل حسن حسني
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ميرنا محمود
نعي المخرج مجدي الهواري الفنان  القدير حسن حسني  بعد إعلان وفاته فجر اليوم اثر ازمة قلبية عن عمر ناهز ال 89 عاما .

ونشر الهواري صورة للفنان الراحل حسن حسني   من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلا : ‫رغم صعوبة الفرق الا انه سيظل عايش في اذهاننا بضحكته وبأفلامه وذكرياته معانا فقد ارتبطنا بهذا الأب والصديق.. والابن احيانًا ‬
‫ كواليس وأيام وسنبين وأعمال ومشاهد فنية وشخصية ‬
‫الله يرحم من علمنا ان للفن عمود فقري ‬
‫الله يرحم عم ⁧‫#حسن_حسني‬⁩ 
‫⁧‫#وداعًا‬⁩ حبيبي 
‫الفاتحة 


توفي قبل قليل الفنان الكبير حسن حسني قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره  في عدد كبير من الأدوار الخالدة.

وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.
ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).



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