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تكنولوجيا

تسريب جديد يكشف سعة بطارية Galaxy Note20 المرتقب من سامسونج

السبت 30/مايو/2020 - 12:53 م
Galaxy Note20
Galaxy Note20
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شيماء عبد المنعم
اكتشف فريق SamMobile، أن هاتف سامسونج المرتقب جلاكسي نوت 20 Galaxy Note20، سيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4300 ميللي أمبير، والتى تحمل  رمز المنتج EB-BN980ABY، في قاعدة بيانات الشهادات الصينية 3C.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أشارت تسريبات سابقة إلى أن هاتف النسخة الأكبر فس سلسلة نوت 20، والمعروفة باسم +Galaxy Note20 المرتقب أيضًا من سامسونج، سيأتي ببطارية سعتها 4500 ميللي أمبير في الساعة. 


ومن المتوقع أن يقدم هاتف جلاكسي نوت 20، بشاشة بقياس 6.7 بوصة، بينما سيحتوي هاتف Note20 + على شاشة بقياس 6.9 بوصة، وسيقدم كلا الهاتفان معدل تحديث للشاشة يبلغ 120 هرتز، مع شاشة من نوع Super AMOLED Infinity-O.

وحسبما ورد في التسريبات، سيعمل كلا الهاتفين بمعالج من نوع Exynos 992 أو Snapdragon 865، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت، ومن المتوقع أيضًا ان تدعم البطارية تقنية الشحن السريع بقوة 25 واط، كما يقدم الهاتفان دعما للقلم الألكتروني S Pen. 

وأشارت التسريبات السابقة، إلى أن هاتف +Galaxy Note20، سيقدم كاميرا خلفية رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، ومن المتوقع أن يحصل هاتف جلاكسي نوت 20 على كاميرا خلفية ثلاثية، تأتي الأولى بدقة 108 ميجابكسل، والثانية بدقة 12 ميحابكسل.

Galaxy Note20Samsung Galaxy Note20's battery could be 4,300 mAh after all
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