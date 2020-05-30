AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل يجوز للمرأة قضاء الصوم والصلاة وهي في الاستحاضة ؟.. عالم أزهري يجيب

السبت 30/مايو/2020 - 08:34 م
هل يجوز الصلاة في
هل يجوز الصلاة في فترة الاستحاضة
Advertisements
عبد الرحمن محمد
هل يجوز للمرأة قضاء الصوم والصلاة وهي مستحاضة ؟ .. سؤال ورد الى الشيخ عبد الحميد الاطرش رئيس لجتة الفتوى بالازهر ، وأجاب قائلا:
 نعم يجوز ، فالاستحاضة لا تمنع الصوم ولا الصلاة، الذي يمنع من الصلاة والصوم هو الحيض والنفاس ، فيجوز للمستحاضة الصيام وقضاء ما عليها.

وأضاف الاطرش: الاستحاضة مرض وليست هي الحيض فالحائض لا يجوز لها القضاء حتى ينتهي الحيض .

حكم الصوم والصلاة في فترة الاستحاضة

قالت دار الإفتاء، إن الاستحاضة تعد حدث أصغر، وتأخذ المستحاضةُ حكمَ الطاهرات في وجوب العبادات وفعلها؛ فلا يسقط عنها الصلاة ولا الصيام.

وأضافت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: « ما حكم الصوم والصلاة فى الاستحاضة»، أنه يجوز لها قراءة القرآن ومس المصحف، وكذلك دخول المسجد والطواف بالكعبة المشرفة إذا أمنت التلويث، كما يجوز ممارسة العلاقة الزوجية من غير حرج عليها ولا على زوجها في ذلك.

وأشارت إلى أن المستحاضة تُطالبُ بحبس الدم ما أمكنها ذلك، وتتوضأ لوقت كل صلاة تصلي به ما شاءت من الفرائض والنوافل وفعل كل عبادة تحتاج إلى وضوء إن استطاعت ذلك من غير حرج، وإلا فلا ينتقض وضوؤها إلا بالحدث الخارج منها وفق العادة.

هل يجوز الصلاة في فترة الاستحاضة

من جهته، أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أنه لا مانع شرعيًا في أداء المرأة في فترة الاستحاضة كل الشعائر الدينية على اعتبار أن الاستحاضة كالمرض وليست كدم الحيض.

وأضاف المفتي السابق خلال أحد الدروس الدينية، أن الاستحاضة عبارة عن نزيف أو مرض يجوز معه الطواف والصلاة والصوم وقراءة القرآن.

وقال كل ما على المرأة المصابة بالنزف أن تتطهر وتقيم كل العبادات فيجوز لها أن تطوف وتسعى بين الصفا والمروة وتؤدي الحج والعمرة كاملين.

وتابع: المستحاضة تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها: تستنجي، وتتحفض وتتوضأ، وتصلي على الفور فلا تؤخر صلاتها، وتفعل ذلك لكل صلاة، مع وجوب تغيير الحفاظة مع كل وضوء، ولا تصلي أكثر من فرض بذلك الوضوء، ويجوز لها أن تصلي ما شاءت من النوافل وتقرأ القرآن، ما لم ينتقض وضوؤها بناقض آخر، ولا تلتفت إلى ما ينزل إلى الدم الذي ينزل منها أثناء الصلاة لأنه لا ينقض الوضوء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم الصوم والصلاة في فترة الاستحاضة.. دار الإفتاء تجيب

حكم الصيام في فترة الاستحاضة .. تعرف على موقف الشرع

حكم صيام وصلاة المرأة مع نزول الإفرازات البنية.. أمين الإفتاء يجيب

امرأة يحدث لها عارض عجيب عند مسك المصحف.. والإفتاء: أبشري خيرًا

علامات طهر المرأة من الحيض والواجب على المستحاضة فعله

ترشيحاتنا

طريقة عمل جلاش بالجبنة البيضا

أخبار الرياضة.. حقيقة سحب لقب السوبر الأفريقي من الزمالك..ورسالة تركي آل الشيخ لشعب مصر

فوضى عارمة| متظاهرون أمريكيون يحطمون مقر CNN ويحرقون سيارات الشرطة في أتلانتا..شاهد

سيقتل نصف العالم.. فيروس جديد أشد فتكًا من كورونا.. التفاصيل

كانوا بيهزروا معاه .. أقوال والد طفل واقعة الكلب تقلب موازين القضية .. القصة الكاملة

لا كمامة ولا مسافات.. زحام كبير بمحطة سكة حديد ملوى..شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة فرنسية.. دواء الروماتيزم أثبت نجاحه بنسبة 73% فى علاج كورونا

في دقائق.. فاهيتا الدجاج بالطريقة الأصلية

هاني الناظر: فرشاة الشعر وبقايا الأظافر منبع للبكتيريا والفيروسات