AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الصحة: الأبحاث المصرية أثبتت كفاءة عقار كلوروكوين لعلاج كورونا.. فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 12:25 ص
هيدروكسي كلوروكوين
هيدروكسي كلوروكوين
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن منظمة الصحة العالمية أوقفت عقار «هيدروكسي كلوروكوين» في الحالات شديدة الإصابة بفيروس كورونا لحين الانتهاء من الدراسة.

وأضاف «حسام حسني» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي» أن الأبحاث المصرية أثبتت كفاءة عقار «هيدروكسي كلوروكوين»  في علاج فيروس كورونا.

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، إلى أن مصر تتابع الدراسات الحديثة ولم ننساق إلى أي دراسات لم تكتمل، ولا يوجد اي تعارض بين مصر والبروتوكولات الدولية.

وأوضح أن عقار «التاميفلو» ليس له أيه فاعلية في علاج فيروس كورونا وليس له فائدة على المريض، مؤكدًا أن الجميع يعمل على قدم وساق من أجل العلاج الفعال لفيروس كورونا.

وشدد على أن العلاج المبكر أكثر الطرق فاعلية في مواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أنه سيتم إعطاء العلاج في حالة الالتهاب الرئوي ونقص في كرات الدم البيضاء وسيتم العلاج داخل مستشفيات وزارة الصحة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وكالة الادوية الفرنسية تحذر من استخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين علاجًا لكورونا

الصحة العالمية تعلق التجارب السريرية لعقار هيدروكسي كلوروكين في علاج كورونا

هيدروكسي كلوروكوين.. الدواء السحري لكورونا.. فرنسا ومنظمة الصحة ترفضه.. والعالم وترامب يرحبون به

فشل في علاج كورونا.. قصة دواء هيدروكسي كلوروكوين منذ إعلان ترامب وحتى حظر استخدامه

بعد توقف ترامب عن استخدامه.. لهذه الأسباب رفضت مصر استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين

عقار هيدروكسي كلوروكوين يسبب نتائج كارثية.. لجنة مكافحة فيروس كورونا: تغيير بروتوكول العلاج خلال ساعات

ترشيحاتنا

جريء ومكشوف.. نسرين طافش تفاجئ متابعيها بـ 10 فساتين مختلفة

كلهم أجانب.. 4 لاعبين يرحلون عن الزمالك نهاية الموسم ..فيديو

السعودية تعلن شروط عودة المدارس بعد غلقها بسبب كورونا

الأزهر ناعيا الشهداء: كل الدعم لأبطال القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب بسيناء

لجنة مواجهة كورونا: أعداد المصابين سترتفع في الفترة المقبلة.. فيديو

بعد فضيحة عمرو واكد.. ممثلة أفلام إباحية تظهر مع ممثل شهير آخر

AdvertisementS

دفعت 200 جنيه.. راندا البحيري تحرج محمد رمضان

اعترافات أليمة رأينا سِترها.. النائب العام: حبس اليوتيوبر منة عبد العزيز و6 آخرين فى واقعة اغتصابها

عزل منزلي للأسرة.. النائب محمد الفيومي: لم أصاب بـ كورونا.. وأنا بصحة جيدة

بعد فضيحة عمرو واكد.. ممثلة أفلام إباحية تظهر مع ممثل شهير آخر

كانوا بيهزروا معاه .. أقوال والد طفل واقعة الكلب تقلب موازين القضية .. القصة الكاملة

5693 حالة شفاء.. الصحة: ارتفاع جديد فى عدد المتعافين من فيروس كورونا

الحكومة: من يتواجد داخل سيارته الخاصة غير ملزم بارتداء الكمامة.. فيديو

وزيرة الصحة: 70% من وفيات كورونا تأتي المستشفيات منتهية .. والأهالي ترفض نزول 15% من الحالات بعد وصول الإسعاف

الصحة: الأبحاث المصرية أثبتت كفاءة عقار كلوروكوين لعلاج كورونا.. فيديو

استشهاد وإصابة 5 أبطال.. القوات المسلحة: مقتل 19 تكفيريًا فى عمليات نوعية وقصف جوي بشمال سيناء

السودان يهدد باللجوء إلى المؤسسات الدولية بعد اعتداء إثيوبيا على أراضيه

وزيرة الصحة : تشخيص كورونا سهل وعلاجه محدد.. ويجب تنحية المطالب فى ساعة الجد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مؤذن بركة الحاج يحذر الأهالي من كورونا.. فيديو

الثلج أغربها.. وصفات طبيعية لتخفيف آلام الركبة في ثوان

بفستان مشجر.. كندة حنا تتألق بإطلالة صيفية جريئة