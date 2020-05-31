الصحة: الأبحاث المصرية أثبتت كفاءة عقار كلوروكوين لعلاج كورونا.. فيديو

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن منظمة الصحة العالمية أوقفت عقار «هيدروكسي كلوروكوين» في الحالات شديدة الإصابة بفيروس كورونا لحين الانتهاء من الدراسة.





هيدروكسي كلوروكوين» وأضاف «حسام حسني» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي» أن الأبحاث المصرية أثبتت كفاءة عقارفي علاج فيروس كورونا.





وأشار رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، إلى أن مصر تتابع الدراسات الحديثة ولم ننساق إلى أي دراسات لم تكتمل، ولا يوجد اي تعارض بين مصر والبروتوكولات الدولية.





وأوضح أن عقار «التاميفلو» ليس له أيه فاعلية في علاج فيروس كورونا وليس له فائدة على المريض، مؤكدًا أن الجميع يعمل على قدم وساق من أجل العلاج الفعال لفيروس كورونا.



