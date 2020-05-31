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مرأة

نصيحة الأبراج لمواليد 31 مايو

الأحد 31/مايو/2020 - 06:00 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي نصائح للمواليد  شخصية اليوم في علم الأرقام 30 مايو .

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شخصية اليوم في علم الأرقام.. 

إذا كنت مولودا في يوم 31 مايو فإن ذلك يعني أن لديك حس عملي ولديك استعداد للاجتهاد.. أنت أيضا متعدد المواهب وتهتم بأمور كثيرة ولديك تفهم انساني.


 يحمل لك هذا العام أجواءً ضاغطة في كثير من الأحيان. قد تكون بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية.. كما أن الصبر ضروري جدا بالنسبة لك حتى آخر العام.
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