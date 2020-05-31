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مرأة

صدمة عاطفية للحمل ومؤامرة ضد الجوزاء.. توقعات الأبراج لشهر يونيو

الأحد 31/مايو/2020 - 11:20 ص
توقعات الأبراج
توقعات الأبراج
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رشا عوني
توقعات الأبراج شهر يونيو .. من أكثر الأشياء التي يبحث عنها المهتمون بعالم الفلك والأبراج، فالكل يبحث عن برجه ويترقب ما سيحدث في حياته وفقًا لنوع البرج، سواء من حيث الحالة المهنية أو العاطفية أو الاجتماعية. 

موقع allure يقدم توقعات الأبراج شهر يونيو الذي يبدأ من غد الأثنين، إليك أبرز التوقعات : 

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برج السرطان
الحنين للماضي يراود أصحاب هذا البرج ، الأفضل عدم النظر للوراء والتركيز على علاقاتك الحالية 

برج الأسد 
الروتين و الملل يؤثران على حالتك الصحية والمزاجية، حاول تهدئة نفسك ببعض الأنشطة الداخلية المفضلة لديك 

برج الميزان 
قد تتعرض لمشاكل بسبب مواقع التواصل الإجتماعي، عليك تجبنها وتخصيص وقتًا لك ولأسرتك 

برج العذراء
تطور جديد مرتقب في حياتك العاطفية خلال هذا الشهر

برج العقرب
تحتاج للمزيد من التواصل الفعلي مع الأشخاص المقربين في حياتك خلال هذه الفترة 

برج القوس
رغبة ملحة في السفر والهروب تسيطر عليك 

برج الجدي
احذر من قوي بعض الأشياء التي ستجعلك تندم عليها 

برج الدلو
قد تتعرض لضغوط في علاقاتك بالأخرين وخاصة علاقتك العاطفية

برج الحوت
حافظ على علاقاك الصحية، وتجنب التواصل مع الأشخاص السلبيين .
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