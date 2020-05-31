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رياضة

هاني حتحوت يعلن إصابة والد مدرب أحمال الأهلي السابق بفيروس كورونا.. فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 11:56 م
هاني حتحوت
هاني حتحوت
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حسن العمدة
قال الإعلامي هانى حتحوت، إن حسين عبدالدايم، مدرب الأحمال السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن إصابة والده بفيروس كورونا.

وأضاف هانى حتحوت، أثناء تقديم برنامج «الماتش» المذاع على قناة « صدى البلد»، إن والد مدرب الأهلى السابق، أصيب بـ فيروس كورونا المستجد، ويمر بوعكة صحية شديدة، أجبرته على دخول العناية المركزة.

يذكر أن حسين عبدالدايم، رحل عن منصبه بالنادي الأهلي بعد تعاقد الفارس الأحمر، مع المدير الفني السويسري رينيه فايلر.

وفي السياق ذاته، أصيب ثنائي من لاعبي الكرة فى الدرجة الثانية وهما حمادة الشرقاوي، حارس مرمى فريق شبان أسيوط، وشقيقه أحمد الشرقاوي، قائد فريق جمهورية شبين بفيروس كورونا.

وكان اتحاد الكرة قرر تعليق الدوري والأنشطة الكروية لعدم تفشي فيروس كورونا داخل الملاعب.
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