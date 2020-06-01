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برلمان

برلماني: أوهام السطان المهووس أردوغان للسطو على النفط الليبيي لن تتحقق

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:27 م
أردوغان
أردوغان
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فريدة محمد
اعتبر النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب تصريحات وزير الطاقة التركي بالنظام التركى الارهابى بأن بلاده ستبدأ التنقيب عن النفط في سواحل ليبيا خلال 3 أشهر بانها دليل قاطع على الاهداف الخبيثة للنظام التركى الارهابى ممثلا فى السلطان المهووس رجب طيب اردوغان.

وقال " الحناوى " فى بيان له اصدره اليوم ان أحلام السلطان التركى المهووس لن تتحق لان احفاد المجاهد الكبير عمر المختار جعلوا من الاراضى الليبية مقبرة كبرى لكل الارهابيين والعزاة والمرتزقة والدواعش الاردوغانيين.

وقال النائب محمد هانى الحناوى للاسف الشديد فان المجتمع الدولى اصبح على وعى وادراك كاملين بان المجنون اردوغان لاهدف له من ارسال الارهابيين والدواعش والمرتزقة من سوريا الى ليبيا سوى الاستيلاء على النفط الليبيى بعد الازمة والكوارث الاقتصادية الراهنة داخل تركيا ولكن المجتمع الدولى يقف صامتا ويبقى الامل فى الشعب التركى والمعارضة الوطنية التركية لاسقاط نظام هذا الاردوغان معربا عن ثقته التامة فى قدرة الجيش الوطنى الليبيى فى افشال محاولات النظام الارهابى التركى من تحقيق أهدافه الشيطانية الخبيثة فى السطو على ثروات ومقدرات الشعب الليبيى.
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