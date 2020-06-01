على الرمل.. مي عمر تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال ساحرة.. شاهد
الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:42 م
مي عمر
شاركت الفنانة مى عمر متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بصورة جديدة لها،
وظهرت مي عمر بإطلالة كاجول على الرمل، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وتألقت مى عمر
فى الصورة بإطلالة كاجول انيقة، بتوب باللون الاسود وعليه جاكيت باللون الكشميري بأكمام طويلة واختارت عليه بنطال جينز باللون الأزرق، وهو ما منحها إطلالة أنيقة و جذابة.
وتركت مى عمر
شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية وناعمة، وقامت برفع خصلات شعرها الأمامية إلى الأعلى بطريقة مميزة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وأكملت مى عمر
على وضع مكياجا جذابا ارتكز على طلاء شفاه باللون الكشميري، وهو ما تناسب مع لون بشرتها.
وأبرزت مي عمر
إطلالتها ببعض الاتكسسورات الناعمة، حيث اختارت قرطين باللون الفضي الناعم، مع قلادة باللون الكشميري، وساعة باللون الذهبي.واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..