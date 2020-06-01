على الرمل.. مي عمر تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال ساحرة.. شاهد

وتألقتفى الصورة بإطلالة كاجول انيقة، بتوب باللون الاسود وعليه جاكيت باللون الكشميري بأكمام طويلة واختارت عليه بنطال جينز باللون الأزرق، وهو ما منحها إطلالة أنيقة و جذابة.

وتركت مى عمر

شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية وناعمة، وقامت برفع خصلات شعرها الأمامية إلى الأعلى بطريقة مميزة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.