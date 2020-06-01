AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

على الرمل.. مي عمر تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال ساحرة.. شاهد

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:42 م
مي عمر
مي عمر
Advertisements
آية التيجي
شاركت الفنانة مى عمر متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بصورة جديدة لها،

 وظهرت مي عمر بإطلالة كاجول على الرمل، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وعلقت مي عمر على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: The best way to cheer yourself is to try to cheer someone else.. وتعني: أفضل طريقة للتعبير عن فرحتكم هي محاولة تشجيع شخص آخر .

اقرأ أيضا | بالأسود .. ديمت اوزديمير بإطلالة ساحرة على إنستجرام
وتألقت مى عمر فى الصورة بإطلالة كاجول انيقة، بتوب باللون الاسود وعليه جاكيت باللون الكشميري بأكمام طويلة واختارت عليه بنطال جينز باللون الأزرق، وهو ما منحها إطلالة أنيقة و جذابة.

وتركت  مى عمر شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية وناعمة، وقامت برفع خصلات شعرها الأمامية إلى الأعلى بطريقة مميزة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها. 

وأكملت مى عمر على وضع مكياجا جذابا ارتكز على طلاء شفاه باللون الكشميري، وهو ما تناسب مع لون بشرتها.

وأبرزت مي عمر إطلالتها ببعض الاتكسسورات الناعمة، حيث اختارت قرطين باللون الفضي الناعم، مع قلادة باللون الكشميري، وساعة باللون الذهبي.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بملابس شتوية.. ديميت أوزديمير بإطلالة ساحرة على الإنستجرام

بالجلد.. ريهام حجاج تبهر متابعيها بإطلالة ساحرة على إنستجرام

بالأزرق.. شمس الكويتية تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة

بجاكت شتوي.. صبا مبارك تبرز أنوثتها بإطلالة جديدة على إنستجرام

بـ هاف استوميك.. ديميت اوزديمير تبهر متابعيها بصورة سيلفي

بالسيلفي.. ديميت اوزديمير تبرز انوثتها داخل سيارتها

ترشيحاتنا

الصحة العالمية: لا يوجد دليل على تراجع قوة كورونا.. والتبغ يزيد فرص الإصابة بالفيروس

وصول 409 مصريين من العالقين في السعودية إلى القاهرة

تقارير: إلغاء الدوري السعودي لكرة القدم بسبب فيروس كورونا

صفقات تبادلية .. الزمالك في حيرة من إغراءات عروض بيراميدز

برفسيور إيطالي: 4 لقاحات لفيروس كورونا اجتازت الاختبارات.. فيديو

إصابة دينا حويدق مذيعة CBC بفيروس كورونا

AdvertisementS

بعد حملات التطاول الممنهجة .. شيخة من الأسرة الحاكمة بالكويت تعتذر للرئيس السيسي والمصريين

إصابة دينا حويدق مذيعة CBC بفيروس كورونا

عداد كورونا.. الصحة: 26384 حالة مصابة.. شفاء 6447.. و1005 وفيات

مجلس الوزراء يحدد ضوابط الإعلان عن موعد فتح المحال والمساجد أمام المصلين

مرتضى منصور يتمنى الشفاء لـ حفيد محمود الخطيب.. شاهد

المخزون آمن.. وزيرة الصحة لـ المواطنين: لا تتكالبوا على سحب أدوية المناعة من الصيدليات دون الاحتياج إليها

مصادر لصدى البلد: توقعات بعودة حركة الطيران خلال الأسبوع الأول من يوليو

بكى خوفا على أطفاله.. التفاصيل الكاملة لـ هروب مصاب بفيروس كورونا من مستشفى بالدقهلية

وفاة فنان هندي شهير بعد إصابته بفيروس كورونا

أستاذ مناعة: هذا الإجراء يحسم الجدل حول الإصابة بكورونا ..فيديو

الصحة: القاهرة والجيزة والقليوبية هي الأعلى إصابة بكورونا.. والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل

إصابة أحد موظفي مكتب نتنياهو بفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب .. دينا الشربينى تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

خطوبة ابنة الشاعر بهاء الدين محمد على رجل أعمال .. صور

بعد القبض على زوجها وتغريمه.. صورة جديدة من حفل زفاف شقيقة محمد رمضان.. شاهد