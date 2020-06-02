أحدث ظهور لـ فيفي عبده عبر إنستجرام.. شاهد



نشرت الفنانة فيفي عبده ، صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور إنستجرام.







وظهرت فيفى عبده فى الصورة بإطلالة جذابة ومكياجا صارخا كالمعتاد.





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واعتادت فيفي عبده على الظهور بوصلات رقص من منزلها تحارب بها الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباء عالميًا.





يذكر أن فيفي عبده شاركت في السباق الرمضانى الماضي ببرنامج المقالب "خلى بالك من فيفي".





برنامج "خلي بالك من فيفي" هو برنامج كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مضحكة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.