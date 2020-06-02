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سيارات

علامات تدل على مشكلة في فتيس السيارة

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:01 م
فتيس السيارة
فتيس السيارة
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اشرف عطية
يعتبر فتيس السيارة هو أكثر الأجزاء حساسية فيها ويجب معاملته معاملة خاصة لأن تعريضه لاي عطل يؤثر علي السيارة بشكل عام و في هذا السياق نطرح عليكم علامات تدل علي وجود مشكلة في الفتيس .

علامات تدل علي وجود مشكلة في فتيس السيارة :

1- وجود صعوبة في الانتقال بين غيارات الفتيس سواء مانيوال او اوتوماتيك .

2- إضاءة لمبة تحذير الأعطال الخاصة بالفتيس .

3- في حالة الفتيس المانيوال ان لاحظت ان الفتيس يترك الغيار بدون تدخل منك فهذا دليل علي وجود مشكلة .

4- وجود مشكلة في الاستجابة للتحرك

5- بطء شديد في التسارع .

6- وجود تسريب لزيت الفتيس مع وجود مشكلة صعوبة النقلات .

اهمال اي من هذة العلامات يجعلك تدخل في مشكلة اكبر فحل المشكلة الصغيرة يكلفك اموال ووقت اقل بكثير من حل مشكلة كبيرة خصوصا حين تفاقمها لذلك لا تتردد في زيارة الميكانيكي عند ظهر اي من تلك الاعراض .
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