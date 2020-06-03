حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 3 /6 /2020 اكتشف ما يخبئه لك برجك

توقعات الأبراج توقعات الأبراج وا على الصعيد المهني والعاطفي إليك ما يحمله كل برج من أسرار:



إقرأ أيضا .. شخصية اليوم فى تاريخ ميلادك ..ماذا يقول عنك هل أنت من المهتمين بمتابعهوالفلك؛ إليك توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 3-6- 2020 فهل ترغب في الحصول على كل المعلومات المهمة المتعلقة بهذا اليوم فمن الضروري أن تقرأكتشف ما يخبئه لك النجوم.وفقا لخبيرة الابراج عبير فؤاد

برج الحملمن21/3 إلى 20/4عاطفيا واجتماعيا: تجنبى الجدل وانظرى إلى الجانب الإيجابي في الأشخاص.مهنيا وماليا: عليك توازن في حالتك المادية ويجب و أن تراجعى جيدا خطواتك.برج الثورمن 21/4 إلى 21/5مهنيا وماليا:عليك الحذر فى اتخاذ القرارات الخاصة بالعمل .عاطفيا: تجنبى الدخول في مناقشات حادة مع شريك حياتك.برج الجوزاءمن 22/5 إلى 21/6عاطفيا واجتماعيا: أبتعدى عن الحديث عن حياتك الشخصية.صحيا ومهنيا: أعتني بصحتك وسلامتك واعتمد على موهبتكبرج السرطانمن 22/6 إلى 22/7عاطفيا واجتماعيا: لا تتردد في التعبير عما بداخلك من مشاعر حب.مهنيا وماليا: الوضع الفلكي يمنحك حماسا وإصرارا ويقظة وقد يدفعك ذلك للانطلاق في كل اتجاه.برج الأسدمن 23/7 إلى 22/8عاطفيا وعائليا: عليك أن تكون أكثر تفهما ومرونة.. قم بدورك العائلي حتى وإن كان ضد إرادتك.مهنيا: أورانوس عليك أن تستدعي خبرات الماضي لإيجاد حلول جذرية لمشاكل عالقة.برج العذراءمن 23/8 إلى 22/9اجتماعيا وعاطفيا: تحمل لك الأيام القادمه مفاجآت حلوة وانفتاحا اجتماعيا.مهنيا وعائليا: قد تشعر اليوم بالمتعة لتواجدك مع الأقارب والأخوة وتمضي في طريقك بدون عوائق.برج الميزانمن 23/9 إلى 22/10عاطفيا واجتماعيا: أعتني بأقوالك ولا تتسرع في إعطاء وعود.مهنيا وماليا: عليك اليوم أن تتجنب المغامرة والتبذير.برج العقربمن 23/10 إلى 22/11عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك ويمنحك ذلك كل السحر والتألق والجاذبية.مهنيا: اليوم تتمتع بالثقة في النفس وتعرف كيف تفرض إرادتك بذكاء.برج القوسمن 23/11 إلى 21/12مهنيا وصحيا: عليك أن تأخذ قسطا من الراحة ومن المهم أن تعمل خلف الستار.عاطفيا واجتماعيا: أبتعدى عن الحديث عن أخبارك وعن حياتك الخاصة.برج الجديمن 22/12 إلى 20/1عاطفيا: عليك التخطيط لحياتك العاطفية وتعطي لها الأولوية.مهنيا واجتماعيا: قد تساعدك اليوم نصائح المخلصين في الوصول لأهدافك.برج الدلومن 21/1 إلى 19/2مهنيا: كن مستعدا اليوم للاجتهاد فلا شيء يدرك بدون تعب.عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، الشمس في منزل الحب تمدك بالطاقة العاطفية وبالقدرة على التأثير فيمن حولك.برج الحوتماليا ومهنيا: اليوم تمضي متفائلا وواثقا من نفسك وراضيا عن أدائك وتبهر الجميع.عاطفيا واجتماعيا: قد يعدك الفلك بالفرح وقد تشعر بإعجاب البعض وبالسعادة في الأجواء.