حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 3 /6 /2020 اكتشف ما يخبئه لك برجك

برج الحمل
هل أنت من المهتمين بمتابعه وتوقعات الأبراج والفلك؛ إليك توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 3-6- 2020 فهل ترغب في الحصول على كل المعلومات المهمة المتعلقة بهذا اليوم فمن الضروري أن تقرأ توقعات الأبراج واكتشف ما يخبئه لك النجوم.وفقا لخبيرة الابراج عبير فؤاد على الصعيد المهني والعاطفي إليك ما يحمله كل برج من أسرار:
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من21/3 إلى 20/4
عاطفيا واجتماعيا: تجنبى الجدل وانظرى إلى الجانب الإيجابي في الأشخاص.
مهنيا وماليا: عليك توازن في حالتك المادية ويجب و أن تراجعى جيدا خطواتك.
برج الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا وماليا:عليك الحذر فى اتخاذ القرارات الخاصة بالعمل .
عاطفيا: تجنبى الدخول في مناقشات حادة مع شريك حياتك.
برج الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا واجتماعيا: أبتعدى عن الحديث عن حياتك الشخصية.
صحيا ومهنيا: أعتني بصحتك وسلامتك واعتمد على موهبتك
برج السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا واجتماعيا: لا تتردد في التعبير عما بداخلك من مشاعر حب.
مهنيا وماليا: الوضع الفلكي يمنحك حماسا وإصرارا ويقظة وقد يدفعك ذلك للانطلاق في كل اتجاه.
برج الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا وعائليا: عليك أن تكون أكثر تفهما ومرونة.. قم بدورك العائلي حتى وإن كان ضد إرادتك.
مهنيا: أورانوس عليك أن تستدعي خبرات الماضي لإيجاد حلول جذرية لمشاكل عالقة.
برج العذراء
من 23/8 إلى 22/9
اجتماعيا وعاطفيا: تحمل لك الأيام القادمه مفاجآت حلوة وانفتاحا اجتماعيا.
مهنيا وعائليا: قد تشعر اليوم بالمتعة لتواجدك مع الأقارب والأخوة وتمضي في طريقك بدون عوائق.
برج الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا واجتماعيا: أعتني بأقوالك ولا تتسرع في إعطاء وعود.
مهنيا وماليا: عليك اليوم أن تتجنب المغامرة والتبذير.
برج العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك ويمنحك ذلك كل السحر والتألق والجاذبية.
مهنيا: اليوم تتمتع بالثقة في النفس وتعرف كيف تفرض إرادتك بذكاء.
برج القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا وصحيا: عليك أن تأخذ قسطا من الراحة ومن المهم أن تعمل خلف الستار.
عاطفيا واجتماعيا: أبتعدى عن الحديث عن أخبارك وعن حياتك الخاصة.
برج الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا: عليك التخطيط لحياتك العاطفية وتعطي لها الأولوية.
مهنيا واجتماعيا: قد تساعدك اليوم نصائح المخلصين في الوصول لأهدافك.
برج الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا: كن مستعدا اليوم للاجتهاد فلا شيء يدرك بدون تعب.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، الشمس في منزل الحب تمدك بالطاقة العاطفية وبالقدرة على التأثير فيمن حولك.
برج الحوت
ماليا ومهنيا: اليوم تمضي متفائلا وواثقا من نفسك وراضيا عن أدائك وتبهر الجميع.
عاطفيا واجتماعيا: قد يعدك الفلك بالفرح وقد تشعر بإعجاب البعض وبالسعادة في الأجواء.