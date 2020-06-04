الابتعاد عن المواد الصناعية.. رئيس قسم المناعة: الأفراد غير المصابين لا يحتاجون إلى أدوية الفيتامينات ..فيديو

قال أشرف عقبة ، رئيس أقسام البطانة العامة والمناعة بجامعة عين شمس، إن هناك العديد من الأفراد غير المصابين يتكالبون على شراء أدوية فيتامينات بغرض الوقاية، معقبا "تلك الفيتامينات لن تفيد سواء من لديه نقص في الفيتامينات، أما الأفراد غير المصابين فلا يحتاجون إلى أخذ فيتامينات".





وأوضح أشرف عقبة ، في مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحقيقة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصابي فيروس كورونا تتزايد احتياجاتهم قليلا عن الاحتياجات اليومية للشخص السليم، لافتا إلى أن احتياجات الفرد للفيتامينات فى فترة إصابتة بفيروس كورونا بتكون أعلى من الشخص السليم.





وتابع رئيس أقسام البطانة العامة والمناعة بجامعة عين شمس، أن مريض كورونا يجب أن يتناول أدوية تحتوى على كميات مرتفعة من الفيتامينات، موضحا يمكن الحصول على تلك الفيتامينات من خلال الخضراوات والفاكهة، إضافة إلى المكملات الغذائية.





وأشار إلى أنه يوصي بضرورة تناول فيتامين c، و فيتامين أ و ب و د، والزنك، معقبا: تلك الأدوية تحسن رد الفعل المناعي لدي الأفراد المصابين.



