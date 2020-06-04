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تكنولوجيا

إطلاق لعبة Star Chef 2 رسميا.. لـ أندرويد و آيفون

الخميس 04/يونيو/2020 - 06:00 ص
لعبة Star Chef 2
لعبة Star Chef 2 تطلق أحدث إصدار لها..لـ أندرويد و آيفون
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قسم التكنولوجيا
أصدرت لعبة المطاعم والطهي الشهيرة Star Chef الإصدار الثاني منها، والذى يحمل اسم Star Chef 2، بتحديثات جديدة ومختلفة لاستمتاع المستخدمين بها بشكل أكبر،  لدرجة أن عدد تحميلاتها تخطى 5 ملايين عملية تنزيل فى وفت قياسي.

وبحسب موقع gadgets التقني، ظهرت لعبة Star Chef المجانية عام 2018 والتى تم تطويرها من جانب 99Games، ويمكن تحميلها من على خلال أجهزة الأندرويد و IOS، حيث يمكن للاعبين توسعة مطبخهم الخاص بهم وإعداد أطباق الطعام، كما أتاح الإصدار الجديد إمكانية التعاون مع لاعبين اَخرين من مختلف أنحاء العالم.

ومن جانبه، قال رويس فات Rohith Bhat، الرئيس التنفيذي لشركة 99Games والمطورة للعبة Star Chef 2، إن اللعبة تمت بها الكثير من الإضافات ومنها مجموعات الطعام المختلفة، حيث تمت إضافة أكثر من 85 نوع جديد من الأطباق.

ويمكن للاعبين التحكم بشكل كامل فى بناء المطعم وتزيينه بالديكورات المتنوعة، كما تتيح اللعبة إمكانية التجمع مع لاعبين اَخرين من مختلف أنحاء العالم، والتنافس مع الفرق الأخري للفوز بلقب Star Chef

جدير بالذكر، أن اللعبة متاحة على متجر جوجل بلاي Google Play بحجم 111 ميجابايت، وعلى متجر اَبل ستور Apple store بحجم 411.5 ميجابايت.

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