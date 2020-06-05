AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية في مدينة بن وليد

الجمعة 05/يونيو/2020 - 02:52 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أفادت قناة" العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الجيش الوطني الليبي أسقط طائرة مسيرة تركية بالقرب من مدينة بن وليد. 

 في سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أن المشير حفتر "يعلم تماما" نوايا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وميليشيات حكومة الوفاق في طرابلس.

وقال المسماري في تصريحات لـ"العربية": "مطلب رفع حظر التسلح عن الجيش الليبي أصبح أكثر إلحاحًا"، موضحا أن "المعركة مع تركيا لن تكون في طرابلس فقط".

وشدد المتحدث على أن "الليبيين سيخرجون تركيا من البلاد"، مستنكرا أن يقوم رئيس حكومة الوفاق فايز السراج "بتوجيه الشكر إلى أردوغان الذي يحتل ليبيا".

وتعهد المسماري ان "يعود الجيش الليبي إلى السلاح إذا لم يتم إخراج الأتراك، مشيرا إلى أن "الجيش اعاد التمركز خارج طرابلس لإتاحة الفرصة أمام الحل السياسي".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية فى طرابلس

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية في طرابلس

مدير إدارة التوجه المعنوي بالجيش الليبي: تركيا تواصل انتهاك السيادة الليبية

الابتعاد عن طرابلس وإقامة منطقة عازلة.. أهم قرارات الجيش الليبي بعد الانسحاب من قاعدة الوطية

ماذا يحدث فى ليبيا.. القوات تستعد لإنهاء حلم أردوغان.. داعش يعود لإرهاب الشعب والجيش فى تراغن

المسماري: المليشيات تتخذ من المدنيين دروعًا بشرية.. وجيش ليبيا لم يتسلم طائرات حديثة

ترشيحاتنا

أنت بتطبل للأهلي.. خالد الغندور يفتح النار على حلمي طولان.. فيديو

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية في مدينة بن وليد

شكوى جديدة ضد الزمالك في المحكمة الرياضية الدولية.. تفاصيل

رانيا يوسف توجه رسالة لـ شيرين عبد الوهاب بعد شائعات خلافها مع زوجها حسام حبيب

خالد الغندور: هناك مواقف ولحظات فارقة تبين مدى انتماءك لناديك

خبير بـ الاستشعار عن بعد: لا يمكن توقع موعد حقيقي لـ صفر كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد قسوة أب .. يدفن رضيعه ويضع الرمال في فمه .. فيديو

العض أبرزها.. علامات لن تتوقعيها لـ تسنين الأطفال

بدون أدوية.. علاج منزلي للجرب