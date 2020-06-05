الجيش الليبي يسقط طائرة تركية في مدينة بن وليد

أفادت قناة" العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الجيش الوطني الليبي أسقط طائرة مسيرة تركية بالقرب من مدينة بن وليد.





في سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أن المشير حفتر "يعلم تماما" نوايا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وميليشيات حكومة الوفاق في طرابلس.



