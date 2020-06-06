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الغذاء يغني عن الدواء.. جمال شعبان: واجهوا نقص أدوية علاج فيروس كورونا بالراحة والنوم.. فيديو

السبت 06/يونيو/2020 - 06:01 ص
جمال شعبان، عميد
جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق
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اسراء صبري
كشف جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن روشته دكتور حسام موافى لعلاج فيروس كورونا، حيث قال : أن المشكلة تتمحور في نقص الفيتامينات الفترة الحالية من الصيدليات، وذلك نتيجة تكالب المواطنين على شرائها.

وأضاف جمال شعبان، خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "حوار مع مشهور"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه مادام الغذاء يفيد فلا داعي للجوء إلى الدواء، وذلك وفقا لما جاء في روشتة دكتور حسام موافي، وواصل قائلا: مادمت قادر على تناول الغذاء فلا داعي للدواء.

وأوضح عميد معهد القلب السابق، أن زيادة المناعة تؤدي إلى حدوث الإصابات، لافتا إلى أن مفاتيح تحسين المناعة تتمحور في ضرورة أخذ قسط كبير من الراحة والنوم، مشددا على ضرورة أن يكون قسط الراحة متواصل.

وتابع : أهمية الراحة النفسية والبعد عن الهلع، أما عن الفيتامينات فأن فيتامين د يمكن الحصول عليه من خلال العديد من الأغذية منها البيض واللبن والزبادي، معقبا: يمكن إضافة الشوفان إلى الزبادي أو لبن منزوع الدسم، وذلك سيعطي الجسم فيتامين د والزنك.

وأكد على أن تناول الليمون والبرتقال يعطي الجسم فيتامين سي، متابعا : كوب ليمون يعادل قرص فيتامين سي، أما البوتاسيوم يكون في الموز، والماغنيسوم يتوفر في التمر، بالإضافة إلى الخضروات.

ولفت إلى أن السكريات تعمل على ضعف المناعة وتعرض للإصابة بفيروس كورونا، لذلك يجب تقليل كمية السكريات المتناولة يوميا.
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