مرضى نزيف اللثة عرضه للإصابة بفيروس كورونا

يتشكى الكثير من الأشخاص من مشكلة نزيف اللثة، والبعض يجهل تماما انه عرض لنقص فيتامين سي بالجسم، وهو ما يكون عرضه للإصابة بفيروس كورونا.

أثبتت الدراسات والتحاليل أن المرضى المصابين بالفيروسات التاجية لديهم إنخفاض ملحوظ في معدل فيتامين سي بالجسم، ولهذا يجب الإهتمام بفيتامين سي وتناول الأطعمة والمكملات الغذائية التي تحتوي عليه.



ففى إطار هذا السياق أكد موقع بولد سكاي أنك إذا كنت تعاني من نقص في فيتامين C.

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يؤدي ذلك إلى نزيف اللثه والالتهاب، ويمكنك تناول مكملات غذائية للمساعدة في تحسين حالة اللثة.

عليك بتناول المزيد من الأطعمة الغنية بالفيتامين ج، بما في ذلك الخضراوات والفواكه الطازجة، والخضروات الورقية الداكنة، وبالطبع الفواكه الحمضية.



ونصح الموقع بزيت القرنفل الذى يساعد في تحفيز نمو اللثة وإصلاح الأنسجة التي ربما تكون قد تضررت