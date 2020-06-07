لتحسين مستوى الإضاءة .. محافظ الدقهلية يتابع توريد 1200 كشاف ليد

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدفعة الجديدة اليوم الأحد من كشافات الليد ١٥٠ وات لإ ضاءة الشوارع والميادين بنطاق مراكز ومدن المحافظة بهدف تحسين مستوى الإضاءة والإنارة بالشوارع والميادين، حيث وصل اليوم ١٢٠٠ كشاف عبارة عن توريد جديد لاستكمال المرحلة الرابعة للتوريد والتى بدات شهر مارس الماضى ويتم تسليمهم لمركزى بلقاس وشربين ضاءة الشوارع والميادين بنطاق مراكز ومدن المحافظة بهدف تحسين مستوى الإضاءة والإنارة بالشوارع والميادين، حيث وصل اليوم ١٢٠٠ كشاف عبارة عن توريد جديد لاستكمال المرحلة الرابعة للتوريد والتى بدات شهر مارس الماضى ويتم تسليمهم لمركزى بلقاس وشربين





وذلك فى اطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.





وقال المحافظ انه فى اطار المرحلة الرابعة تم قبل ذلك تسليم ١٣٠٠ كشاف لكل من جمصة وطلخا ، ٢٦٠٠ كشاف لكل من حى شرق وغرب المنصورة ومركز المنصورة واجا وميت غمر .





واوضح محافظ الدقهلية انه سبق وان وردت الهيئة العربية للتصنيع مراحل ثلاثة سابقه بإجمالى ١٥٥٢٤٣ كشاف ليد ١٥٠ و١٠٠ وات تم توزيعهم على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة.



