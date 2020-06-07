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محافظات

لتحسين مستوى الإضاءة .. محافظ الدقهلية يتابع توريد 1200 كشاف ليد

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:44 م
وصول الدفعة الرابعه
وصول الدفعة الرابعه من كشافات الليد ١٥٠ وات
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همت الحسينى
تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدفعة الجديدة اليوم الأحد  من كشافات الليد ١٥٠ وات لإضاءة الشوارع والميادين بنطاق مراكز ومدن المحافظة بهدف تحسين مستوى الإضاءة والإنارة بالشوارع والميادين، حيث وصل اليوم ١٢٠٠ كشاف عبارة عن توريد جديد لاستكمال المرحلة الرابعة للتوريد والتى بدات شهر مارس الماضى ويتم تسليمهم لمركزى بلقاس وشربين 

وذلك فى اطار تكليفات  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتوجيهات  اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.

وقال المحافظ انه فى اطار المرحلة الرابعة تم قبل ذلك تسليم ١٣٠٠ كشاف لكل من جمصة وطلخا ، ٢٦٠٠ كشاف لكل من حى شرق وغرب المنصورة ومركز المنصورة واجا وميت غمر .

واوضح محافظ الدقهلية انه سبق وان وردت  الهيئة العربية للتصنيع مراحل ثلاثة سابقه  بإجمالى  ١٥٥٢٤٣ كشاف ليد ١٥٠ و١٠٠ وات  تم توزيعهم على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة.

وجدير بالذكر أن محافظ الدقهلية سبق وان كلف المهندسة شيماء صديق مدير عام المرافق للتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لعمل حصر شامل لأعمدة الانارة نطاق كل مركز ومدينه وحى لتوفير كشافات إنارة ليد لجميع الأعمدة بنطاق المحافظة فى إطار جهود المحافظة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات وضمنها خدمات الانارة حفاظا على المظهر الحضارى للدقهلية .
لتحسين مستوى الإضاءة .. محافظ الدقهلية يتابع توريد 1200 كشاف ليد
لتحسين مستوى الإضاءة .. محافظ الدقهلية يتابع توريد 1200 كشاف ليد
لتحسين مستوى الإضاءة .. محافظ الدقهلية يتابع توريد 1200 كشاف ليد
لتحسين مستوى الإضاءة .. محافظ الدقهلية يتابع توريد 1200 كشاف ليد
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