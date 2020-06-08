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اقتصاد

بفعل تمديد اتفاق خفض إنتاجي غير مسبوق.. ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى له منذ 3 شهور

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:13 ص
صدى البلد
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آية الجارحي - وكالات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد اتفاق كبار منتجيني النفط على تمديد اتفاق خفض الإنتاج بشكل غير مسبوق حتى نهاية يوليو .

ووارتفع خام برنت  51 سنتا ليصل إلى 42.81 دولار للبرميل، وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 32 سنتا  ليسجل 39.87 دولار للبرميل.

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وسجل كلا الخامين أعلى مستوى له منذ السادس من مارس في وقت سابق من الجلسة، عند 43.41 دولار و40.44 دولار على الترتيب.

كما يرجع ارتفاع أسعار النفط أيضا إلى بلوغ واردات الصين من الخام أعلى مستوياتها على الإطلاق في مايو أيار.

وكانت اتفقت أوبك+ على تمديد الاتفاق القاضي بسحب نحو عشرة بالمئة من الإمدادات العالمية من السوق شهرا ثالثا حتى نهاية يوليو، وعقب التمديد، رفعت السعودية، أكبر مصدر في العالم، أسعار خاماتها لشهر يوليو .

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