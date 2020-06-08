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محافظات

للوقاية من كورونا.. مستقبل وطن بالإسكندرية يطلق مبادرة لتوزيع الكمامات على المواطنين.. صور

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:42 ص
مستقبل وطن
مستقبل وطن
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أحمد عبد العزيز
أطلقت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، تحت رعاية رزق راغب ضيف الله أمين الحزب بالمحافظة، مبادرة بعنوان "احم نفسك..أهلك..وطنك"، لتوزيع الكمامات على العاملين بالأحياء والبريد والمنشآت والشركات الحكومية، والمترددين على هذه المرافق الحيوية، وعلى المواطنين في الشوارع، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لوقف انتشار وانتقال عدوى فيروس كورونا.

وقال النائب رزق راغب ضيف الله إن هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، وتحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، بضرورة التواجد الفعلي بين المواطنين والتفاعل مع الأوضاع الراهنة ومساعدة الدولة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والقرارات التي تتخذها الحكومة لمجابهة انتشار الفيروس.

من جانبها، قالت منال إسماعيل، أمينة المرأة، إن المبادرة مقسمة على مراحل، تشمل المرحلة الأولى منها أقسام المنتزة ثان، وسيدي جابر، والرمل، والعامرية، سيتم فيها توزيع 4 آلاف كمامة، وسيتم تنفيذها في جميع الأقسام تباعًا.

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى انطلقت بأمانة المنتزة ثان، وتم توزيع ألف كمامة وبوسترات توعية وعلى العاملين والمترديين على شركة الكهرباء وشركة المياه بأبو قير، ومبنى الحي، بالإضافة إلى عشرات المواطنين، وأصحاب المحال، وسائقي السيارات في شوارع القسم.
للوقاية من كورونا.. مستقبل وطن بالإسكندرية يطلق مبادرة لتوزيع الكمامات على المواطنين.. صور
للوقاية من كورونا.. مستقبل وطن بالإسكندرية يطلق مبادرة لتوزيع الكمامات على المواطنين.. صور
للوقاية من كورونا.. مستقبل وطن بالإسكندرية يطلق مبادرة لتوزيع الكمامات على المواطنين.. صور
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