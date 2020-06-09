بعد اتصاله بـ ترامب.. أردوغان: تركيا وأمريكا تقتربان من حقبة جديدة في العلاقات حول الوضع في ليبيا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ، إن تركيا والولايات المتحدة تقتربان من حقبة جديدة في العلاقات بشأن معالجة الوضع في ليبيا





وصرح أردوغان بعد وقت قصير من مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، للإذاعة الوطنية "تي أر تي" بأن حقبة جديدة من العلاقات الثنائية بين أنقرة وواشنطن يمكن أن تبدأ حول العملية الانتقالية في ليبيا ، بحسب صحيفة "ذا ناشن".





وشدد اردوغان على أن تركيا ستظل واقفة إلى جانب حكومة السراج ضد قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر والداعمين له.









وتابع اردوغان قائلا إنه سيتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن مزاعم موسكو بعدم وجود أي جنود في ليبيا.





وفي وقت سابق، وجه رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، الشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تدخله العسكري في ليبيا، ودعمه ضد الجيش الوطني الليبي.





كان أردوغان أعلن، الخميس الماضي، عن القيام بعمليات التنقيب عن النفط قبالة السواحل الليبية، وذلك عقب لقاء رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج في تركيا.





وتخطط تركيا للاستيلاء على النفط في منطقة شرق المتوسط، بموجب اتفاقية ترسيم حدود بحري في نوفمبر الماضي، وقعها أردوغان مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق، وهي مناطق تؤكد اليونان ملكيتها لها ضمن حدودها.



