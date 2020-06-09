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مرأة

فستان جينز قصير.. رانيا منصور تبهر الجمهور بإطلالة جريئة.. شاهد

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:49 م
رانيا منصور
رانيا منصور
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نهى هجرس
نشرت الفنانة رانيا منصور، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جذابة.


وظهرت رانيا منصور، بفستان قصير من الجينز باللون الأسود، ويتميز بتفصيلة الأكمام الطويلة.




ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا منصور فى المكياج على جمال بشرتها الجذابة، ووضعت احمر للشفاه باللون الأحمر الماط الذى يبرز جمال أنوثتها.


وتركت شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.


ولم تتكلف بوضع الكثير من الاكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة الأنيقة.

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A post shared by Rania Mansour رانيا منصور (@raniamansourofficial) on

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