لا توجد أي أزمة بيننا .. أحمد ناجي: سامحت محمد عواد .. فيديو

قبله جاءت أزمة جنش التي اتهموني بها على مواقع التواصل الإجتماعي ولكنني أعذر الجميع، المطالبة بتولي عواد او جنش حراسة مرمى المنتخب حب للحارسين، ولكن الأمور تعني أكثر من الحب.

وأشار ناجي إلى أنه شاهد العديد من المباريات لمحمد عواد ووجد أنه حارس مرمى مميز، ولكنه متهور ولا يملك الخبرات الكافية، ولكن السوشيال ميديا لم تأخذ الأمر بهذه الطريقة، فمن