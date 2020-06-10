لا توجد أي أزمة بيننا .. أحمد ناجي: سامحت محمد عواد .. فيديو

كشف أحمد ناجي مدرب حراس المنتخب المصري السابق، أنه سامح محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رغم التجاوز في حقه.
وقال ناجي خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورت مع الإعلامي ابراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة": سامحت محمد عواد رغم تجاوزه في حقي في يوم من الأيام.
وأكد ناجي أنه رفض أن يتطرق لما قاله محمد عواد في حقه، مبررا ذلك بأنه رفض أن يتطور الأمر، مشيرًا الى أنه فعل ذلك في صغره.
وأضاف أحمد ناجي أنه فضل شريف اكرامي على محمد عواد بسبب الاتزان، وذلك ما اتفق عليه الجهاز الفني بالكامل بقيادة كوبر.
وأشار ناجي إلى أنه شاهد العديد من المباريات لمحمد عواد ووجد أنه حارس مرمى مميز، ولكنه متهور ولا يملك الخبرات الكافية، ولكن السوشيال ميديا لم تأخذ الأمر بهذه الطريقة، فمن قبله جاءت أزمة جنش التي اتهموني بها على مواقع التواصل الإجتماعي ولكنني أعذر الجميع، المطالبة بتولي عواد او جنش حراسة مرمى المنتخب حب للحارسين، ولكن الأمور تعني أكثر من الحب.