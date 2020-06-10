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رياضة

إجراءات وزارة الشباب والرياضة استعدادا لعودة النشاط

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:22 م
اشرف صبحي وزير الشباب
اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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عبدالله هشام
تستعد وزارة الشباب والرياضة بقيادة أشرف صبحي لعودة النشاط الرياضي الذي توقف من مارس الماضي علي خلفية انتشار فيروس كورونا الذي اجتاح العالم في الآونة الأخيرة. 

واتخذت وزراة الشباب والرياضة بعض الإجراءات الصحية والوقائية بداية من التعقيم اللازم لكل مراكز الشباب والاندية قبل قرار العودة مع وضع بروتوكول صحي صارم لمنع انتشار الفيروس.  


كما أجري وزير الشباب والرياضة عدة اجتماعات مكثفة مع وزارة الصحة والجهات المعنية لوضع الخطط اللازمة والضوابط الصحية والإجراءات الوقائية بالأندية. 

وناقش أشرف صبحي مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم واللجنة الطبية الخطط الموضوعة استعدادا لعودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي.

ووضع أشرف صبحي خطة استئناف المسابقة حال منح مجلس الوزاراء الضوء الأخضر لعودة المسابقات.

وتتضمن الخطة جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار كورونا كما تم مراعاة التوقياتات والمراحل الزمنية لعودة الحياة للرياضة بشكل تدريجي. 

وتتابع الوزارة الشباب كل الهيئات الشبابية والرياضية للعمل علي دعمها في مواجهة انتشار كورونا والحفاظ علي سلامة اللاعبين عن طريق اتخاذ كافة الإجراءات الصحية اللازمة. 

وكان صرح أشرف صبحي في وقت سابق أن عودة المنافسات ستكون بعد ثلاثة أسابيع من التدريبات والتأهيل للاعبين.
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