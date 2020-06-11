خلال الحجر المنزلى.. تعرفى على أفضل ريجيم يحول جسمك لماكينة حرق دهون.. ووصفة سحرية تخلصك من سموم الجسم

لإنقاص وزنك.. تعرفى على النظام الغذائى الأفضل خلال الحجر المنزلى

أبرزها حافظ على رطوبتك.. يمكنك إنقاص وزنك بهذه الحيل



وصفة مذهلة تحول جسمك لماكينة حرق دهون









يتجه الكثيرون للإفراط فى تناول الطعام للتغلب على الملل أثناء فترة الحجر المنزلى والظروف الاستثنائية التي نعيش فيها مع انتشار فيروس كورونا المستجد، فهل أنت ممن زاد وزنهم كثيرا خلال تلك الفترة؟ يمكنك التغلب على تلك المشكلة و حرق الدهون والحفاظ على عاداتك الصحية وروتينك بمجموعة حيل سريعة و ريجيم صحى بدون حرمان بجانب وصفة سحرية تحول جسمك لماكينة حرق دهون.





أفضل ريجيم.. الصيام المتقطع



تعد أولى الخطوات للحفاظ على وزن صحى خلال فترة الحجر المنزلى هى اتباع مجموعة القواعد التالية لإنقاص الوزن، وفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى.









الصيام المتقطع



تعد أفضل أنظمة الريجيم التى يمكن اتباعها هو ريجيم الصيام المتقطع، ويقوم على صيام 16 ساعة وتناول الإفطار خلال 6 ساعات بمعدل وجبة كل ساعتين، فهو من أفضل الريجيمات لرفع المناعة وإنقاص الوزن.





المشروبات الحارقة



تعد أفضل المشروبات الحارقة التى يمكن تناولها هى القرفة والجنزبيل وبذور الكتان، فهى الأسرع في حرق الدهون والتخلص من الكيلوجرمات الزائدة وتحويل الجسم لماكينة حرق دهون.









وجبة العشاء



حاول تناول معظم الوجبات مثل العشاء قبل الساعة 7-8 مساءً.











تناول الطعام في الوقت المناسب بساعات قبل الذهاب إلى الفراش حتى يسهل هضمه، فالهضم السليم والصحة الجيدة للأمعاء مهمان لإدارة الوزن الصحي.









الفواكه والخضراوات



يجب تناول الطعام الطازج، ولهذا السبب يجب عليك تخزين الفواكه والخضراوات الموسمية قدر الإمكان.











تحتوي الفاكهة الموسمية على مضادات أكسدة وهي غنية أيضًا بالألياف التي تساعد على إنقاص الوزن.











حافظ على رطوبتك



أثناء وجودك في المنزل للراحة فقط، قد لا تشعر بالعطش أكثر من المعتاد. تذكر أن تشرب الكثير من الماء للحفاظ على رطوبة جسمك، حيث يساعدك على الابتعاد عن الوجبات الخفيفة غير الصحية وهو جيد للبشرة والهضم وما إلى ذلك.





قلل من تناول الكربوهيدرات المكررة والسكريات المضافة

إذا كنت تركز على فقدان الوزن، فإن منتجات القمح الكامل والأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة هي ما يجب عليك تضمينه في نظامك الغذائي.