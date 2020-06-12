بهذه الطريقة.. هالة سرحان تحتفل بعيد ميلاد نجلها

احتفلت الاعلامية هالة سرحان بعيد ميلاد نجلها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي تويتر.

ونشرت هالة سرحان صورة لها مع نجلها وعلقت عليها قائلة " ‏النهارده عيد ميلاد محمد اديب ابني ونور عيني تذكرت يوم حصوله علي الماجستير من جامعة UCLA بلوس انجلوس كاليفورنيا كان أجمل ايام حياتي وحصل علي ٣ جوائز الحمدلله وساعة مادخلوا القاعة طابور جميل مع موسيقي رهيبة لحظة لاتنسي وكنت بصور فيديو قم التليفون رن وقطع التصوير".



يذكر أن هالة سرحان بدأت كمذيعة في القسم العربي من إذاعة صوت أمريكا ثم عملت كمراسلة لعدد من الصحف

أسست مع الإعلامى عماد الدين أديب - زوجها آنذاك - واحدة من أهم المجلات في مصر "كلام الناس "قبل أن يحدث الانفصال بينهم، وقد رزقت منه بنجلها الوحيد .







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كما استطاعت افتتاح عدد من القنوات الفضائية ومنها "دريم " و" روتانا سينما " وكانت سببا فى أكتشاف كل من محمود سعد ووائل الإبراشي ويوسف الحسيني , بالإضافة إلى الفنان عمرو يوسف .