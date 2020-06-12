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فن

فيديو جديد من حفل زفاف محمد الشرنوبي .. شاهد

الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:38 م
محمد الشرنوبي وزوجته
محمد الشرنوبي وزوجته
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محمد بدران
نشرت خبيرة التجميل دينا الراغب، مقطع فيديو جديدا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من حفل زفاف صديقتها راندا رياض من الفنان محمد الشرنوبي، الذي أقيم أمس الخميس.


وظهر محمد الشرنوبي وزوجته ندا رياض في الفيديو وهما يرقصان على إحدى الأغاني، وعلقت دينا الراغب: "تهانينا القلبية💞 لأجمل الأزواج راندا رياض_ العريس شارنوبي".

واقتصر عقد القران على حضور الأسرتين فقط، بينما حرصت راندا، على حضور أنغام نظرًا لـ الصلة القوية التي تجمعهما خاصة وإنها تعتبرها فرد من العائلة.

كما اقتصر الأمر على كتب الكتاب فقط، ومن المقرر أن يقيما الثنائي حفل زفاف يجمع الأهل والأصدقاء لكن بعد إنتهاء الازمة الراهنة.




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