تعود الإثنين.. السعودية تعلن عن جدول الرحلات الداخلية بمطارات المرحلة الثانية

كشفت الخطوط الجوية السعودية عن جدول رحلاتها الداخلية، حيث بيًنت أن تشغيل الرحلات بين جدة وحائل سيبدأ انطلاقا من يوم الاثنين 15 يونيو 2020.



وأوضحت هيئة الطيران المدني السعودية عبر صفحتها علي موقع تويتر ان هذا الإجراء يأتي ضمن الخطة التي أعلنتها المملكة لعودة الرحلات الداخلية والتي تشمل 5 مطارات هي: "بيشة والطائف وينبع وحفر الباطن وشرورة".



وقد استؤنفت الرحلات الجوية الداخلية منذ 31 مايو وذلك عبر الناقلات الجوية الوطنية، بناءً على توصية الجهات الصحية المختصة في السعودية، بشأن عودة بعض الأنشطة الحيوية للعمل وفق الضوابط والتدابير الاحترازية الصحية المتخذة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.



وذكرت حينها الهيئة العامة للطيران المدني استعداداتها التشغيلية لرفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي، وذلك لضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين عبر المطارات السعودية، مع اتخاذها الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة كافة، بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات، لافتة الي انها ستعمل بالتنسيق مع المطارات والناقلات الجوية والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني لتلبية الطلب في السوق المحلي.



ويُشار إلى أن خطة استئناف الرحلات الجوية الداخلية سيكون على مرحلتين، ليشمل جميع الوجهات المحلية خلال أسبوعين، حيث تتضمّن المرحلة الأولى تشغيل المطارات الآتية: (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، مطار أبها الدولي، مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان، مطار حائل الدولي ومطار الملك سعود بالباحة ومطار نجران) والمرحلة الثانية خمس مطارات هي: (بيشة والطائف وينبع وحفر الباطن وشرورة).



وكانت المملكة قد قامت بتعليق رحلات الطيران الداخلي في 21 مارس الماضي في ظل جائحة كورونا المستجد حول العالم، باستثناء الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية وطائرات الإخلاء الطبي والطيران الخاص، ورحلات مشروع إعادة المواطنين الراغبين بالعودة من الخارج والرحلات المتعلقة بمبادرة عودة المقيمين.

