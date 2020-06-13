AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

تعود الإثنين.. السعودية تعلن عن جدول الرحلات الداخلية بمطارات المرحلة الثانية

السبت 13/يونيو/2020 - 08:01 م
الإعلان عن جدول رحلات
الإعلان عن جدول رحلات الطيران الداخلي بالسعودية
Advertisements
محمود نوفل
كشفت الخطوط الجوية السعودية عن جدول رحلاتها الداخلية، حيث بيًنت أن تشغيل الرحلات بين جدة وحائل سيبدأ انطلاقا من يوم الاثنين 15 يونيو 2020.

وأوضحت هيئة الطيران المدني السعودية عبر صفحتها علي موقع تويتر ان هذا الإجراء يأتي ضمن الخطة التي أعلنتها المملكة لعودة الرحلات الداخلية والتي تشمل 5 مطارات  هي: "بيشة والطائف وينبع وحفر الباطن وشرورة".

وقد استؤنفت الرحلات الجوية الداخلية منذ 31 مايو وذلك عبر الناقلات الجوية الوطنية، بناءً على توصية الجهات الصحية المختصة في السعودية، بشأن عودة بعض الأنشطة الحيوية للعمل وفق الضوابط والتدابير الاحترازية الصحية المتخذة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت حينها الهيئة العامة للطيران المدني استعداداتها التشغيلية لرفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي، وذلك لضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين عبر المطارات السعودية، مع اتخاذها الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة كافة، بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات، لافتة الي انها ستعمل بالتنسيق مع المطارات والناقلات الجوية والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني لتلبية الطلب في السوق المحلي.

ويُشار إلى أن خطة استئناف الرحلات الجوية الداخلية سيكون على مرحلتين، ليشمل جميع الوجهات المحلية خلال أسبوعين، حيث تتضمّن المرحلة الأولى تشغيل المطارات الآتية: (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، مطار أبها الدولي، مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان، مطار حائل الدولي ومطار الملك سعود بالباحة ومطار نجران) والمرحلة الثانية خمس مطارات هي: (بيشة والطائف وينبع وحفر الباطن وشرورة).

وكانت المملكة قد قامت بتعليق رحلات الطيران الداخلي في 21 مارس الماضي في ظل جائحة كورونا المستجد حول العالم، باستثناء الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية وطائرات الإخلاء الطبي والطيران الخاص، ورحلات مشروع إعادة المواطنين الراغبين بالعودة من الخارج والرحلات المتعلقة بمبادرة عودة المقيمين.
تعود الإثنين.. السعودية تعلن عن جدول الرحلات الداخلية بمطارات المرحلة الثانية
تعود الإثنين.. السعودية تعلن عن جدول الرحلات الداخلية بمطارات المرحلة الثانية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماذا فعلت السعودية لأبنائها في الخارج حماية لهم من كورونا؟

وصول أولى رحلات السعوديين العائدين من الخارج بسبب كورونا

شاهد.. مطار جدة يستقبل سعوديين قادمين من مصر

إلى المقيمين بالسعودية.. 6 خطوات تشرح لك كيف تسافر إلى بلدك الأصلي؟

الخطوط السعودية تعلن تشغيل 60 رحلة داخلية يوميًا ابتداء من الأحد

اعتبارا من الأحد.. كيف استعدت مطارات السعودية لعودة الطيران الداخلي

ترشيحاتنا

زلة لسان على الهواء.. قيادي في حزب أردوغان يفجر فضيحة بالخطأ ثم يستقيل.. فيديو

عرض إماراتي لضم حسام عاشور من الأهلي

أزمة سد النهضة.. أحمد موسى: مرسى خاف على الثروة السمكية للسودان وليس حياة الـ 100 مليون مصري.. فيديو

أقل شراسة منذ ظهوره.. المصل واللقاح: سلالة كورونا في مصر أقل خطورة من مثيلتها في أوروبا والعالم

بصورة من حفل تخرجه.. هالة سرحان تحتفل بعيد ميلاد نجلها

فضيحة جديدة في مسلسل عمرو واكد.. ممثلة الأفلام الإباحية تسيء للإسلام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باريش أردوش يخطف قلوب متابعيه بحلاقة شعره الجديدة .. شاهد

قوِ مناعتك بمشروب طبيعي على طريقة منال العالم

بالفوسفوري الجرئ.. شقيقة هنا الزاهد تتألق بإطلالة لافتة