أحمد موسى: الإخوان يستغلون سد النهضة لتحميل الأمر على الرئيس السيسي.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية تستغل ازمة سد النهضة لتحميل الأمر على الرئيس السيسي والدولة المصرية.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي وجد ازمة سد النهضة امر واقع ويحاول ان يتوصل الى حل من خلال المفاوضات".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" تم وضع أساسات سد النهضة في 2011 ، وقناة الجزيرة قامت بنشر تقارير مصورة عن السد قبل 2012".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" قناة الجزيرة كانت تنقل بث مباشر من أثيوبيا حول سد النهضة ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" سد النهضة ليس وليد اللحظة ولم يتم بنائه في فترة حكم الرئيس السيسي ".



