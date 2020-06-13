AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: الإخوان يستغلون سد النهضة لتحميل الأمر على الرئيس السيسي.. فيديو

السبت 13/يونيو/2020 - 08:00 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن  عناصر جماعة الإخوان الإرهابية تستغل ازمة سد النهضة لتحميل الأمر على الرئيس السيسي والدولة المصرية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي وجد ازمة سد النهضة امر واقع  ويحاول ان يتوصل الى حل من خلال المفاوضات". 

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"   تم وضع أساسات سد النهضة  في 2011 ، وقناة الجزيرة قامت بنشر تقارير مصورة عن السد قبل 2012".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"   قناة الجزيرة كانت تنقل بث مباشر من أثيوبيا حول سد النهضة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"   سد النهضة ليس وليد اللحظة ولم يتم بنائه في فترة حكم الرئيس السيسي ".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: ما يحدث في ليبيا وإثيوبيا أمن قومي لمصر بالدرجة الأولى.. فيديو

أحمد موسى يكشف تفاصيل اجتماع وزراء ري مصر والسودان وأثيوبيا.. فيديو

مصر تطالب إثيوبيا بعدم اتخاذ أي إجراء إلا بعد الاتفاق.. أحمد موسى: تحديد 5 أيام فقط للتفاوض حول سد النهضة.. فيديو

أحمد موسى: أثيوبيا بدأت بناء سد النهضة في 2011 والإخوان لم يفعلوا شيئا.. فيديو

الإخوان السبب..أحمد موسى: الرئيس السيسي وجد سد النهضة كتلة نار وأمرا واقعا

أزمة سد النهضة.. أحمد موسى: مرسى خاف على الثروة السمكية للسودان وليس حياة الـ 100 مليون مصري.. فيديو

ترشيحاتنا

زواج نجمي الزمالك والأهلى فى زمن كورونا.. صور

من تليفونك| خطوات طلب الحصول على الجنسية المصرية أو الأجنبية "انترنت".. فيديو

حقيقة بوستر مسلسل الاختيار 2 لـ كريم عبد العزيز

"الري" توضح تطورات مفاوضات سد النهضة.. فيديو

نكدية وضربتني بكوباية إزاز.. اعترافات مثيرة في جريمة ذبح موظف لزوجته وإحراق جثتها بالظاهر

غريب في بيتي.. مواطن ليبي يدخل منزله ليفاجأ بمرتزقة سوريين احتلوه.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باريش أردوش يخطف قلوب متابعيه بحلاقة شعره الجديدة .. شاهد

قوِ مناعتك بمشروب طبيعي على طريقة منال العالم

بالفوسفوري الجرئ.. شقيقة هنا الزاهد تتألق بإطلالة لافتة