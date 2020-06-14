السودان يسجل أكثر من 7000 إصابة بـ فيروس كورونا حتى الآن

أعلنت دولة السودان ، اليوم الأحد، عن ارتفاع جديد في عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد، على مدار الـ 24 ساعة الماضية.









ووفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، سجلت وزارة الصحة السودانية 128 إصابة جديدة بـفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 7007 إصابات، منها 5351 في الخرطوم.





وأضافت الصحة السودانية، أنه تم الإبلاغ عن 14 حالة وفاة، ليرتفع العدد الكلي للوفيات منذ بداية الجائحة إلى 447 حالة وفاة.





وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 2556 حالة بعدما تماثل 140 آخرين للشفاء.



