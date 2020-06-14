مصطفى درويش آخرهم.. كورونا يهاجم 7 نجوم في شهر

وبدأت القصة بإعلان إيمان العاصى حيث نشرت فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، تحكي فيه تجربتها مع فيروس كورونا.





وقالت: "اكتشفت نتيجة التحليل الخاص بي إيجابي آخر يوم رمضان، وبعدها قمت بعمل مجموعة من التحاليل وطلعت سلبي، وفي الفترة دي كل المخالطين عملوا تحاليلهم طلعوا كلهم سلبي، وكان أهم تحليل ليا داخل وزارة الصحة".





وتابعت أنها عاشت مأساة نفسية كبيرة خوفا على المقربين لها"، ومتخوفوش الناس اللى عندهم كورونا وخفت، وانا متعافية الآن ومفيدة حاليا للناس، والأعراض اللى جاتلي كانت بسيطة".





وتؤكد أنها اكتشفت إصابتها يوم وقفة العيد وذلك بعد تحليل إيجابي أجرته في المراكز التابعة لوزارة الصحة ثم التزمت بالعزل المنزلي والبروتوكول العلاجي حتى مرت فترة المرض وقامت بتحليل آخر ليظهر نتيجة سلبية يوم 29 مايو وكانت قد أجرت قبله ثلاثة تحاليل خلال هذا الوقت والنتيجة سلبية ورغم ذلك التزمت لمدة أسبوع إضافي بالعزل.





وأضافت أنها فور معرفتها بالنتيجة قامت بتبليغ كل المخالطين وعزلت نفسها عن أسرتها ولعل أصعب شىء هو فصلها عن ابنتها التي لم تستوعب الأمر في البداية ولذلك مرت بحالة نفسية صعبة.



