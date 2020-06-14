محمد أبو العينين: مشروع قانون مجلس النواب من أفضل البدائل المطروحة.. ولا إقصاء لأحد

لا إقصاء لأحد في الانتخابات ولكن "الإرهابي ملوش مكان عندنا"

لايوجد نظام انتخابى أمثل وكل دولة تختار الذى يلائم طبيعة الناخب والظروف السائدة فيها

الائتلافات والقوائم ستعمل على تقوية الأحزاب وتعزيز تواجدها فى البرلمان





أشاد النائب محمد أبو العينين ، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بما وصفه بالمشهد الديمقراطي في الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون تعديل قانون مجلس النواب، متوجها بالشكر للجنة التشريعية، وتنسيقية شباب الأحزاب على الحوار المجتمعي وتقديم أفكار جديدة في شأن هذا القانون.





وقال "أبو العينين"، أثناء الجلسة العامة للبرلمان "لا يوجد نظام انتخابي أمثل، فكل نظام له مزاياه وعيوبه، ولكن يوجد نظام يناسب طبيعة الناخب ظروفها السياسية والاقتصادية والثقافية السائدة وما تقتضيه الظروف الراهنة"، مؤكدا أن الانتخابات التي تمت في مصر كانت متوافقة مع الدستور.





وأضاف أن الدستور لم يفرض نظامًا انتخابيًّا بعينه بل ترك ذلك للمشرع حيث نص على أنه يجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

اقرا ايضا||





وشدد على ضرورة العمل على تمثيل كامل لجميع فئات الشعب والرؤى السياسية المختلفة، قائلا: غير مقبول إقصاء أحد ولكن "الإرهابي ملوش مكان عندنا".



