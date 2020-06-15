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مرأة

بدلا من الريجيم .. 9 أطعمة تسد الشهية وتنقص الوزن

الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:52 م
سد الشهية
سد الشهية
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رشا عوني
يبحث الجميع عن وسائل خسارة الوزن بشكل فعال وفي فترة قصيرة خاصة في ظل الحجر المنزلي الذي تسبب في زيادة الوزن نتيجة قلة الحركة، وتناول الطعام بشكل مفرط خاصة خلال الليل، مما يتطلب اتباع نظام ريجيم سريع يساعك على التخسيس في وقت قصير . 

ولابد من اتباع نظام غذائي صحي " لايف ستايل" ليكون بمثابة أسلوب حياة فيما يخلص الطعام و الشراب، وبالتالي سيوفر عليك البحث عن أنظمة الريجيم لخسارة الوزن، لكن أيضا هناك بعض الأطعمة التي تعمل على سد الشهية وتقليل الرغبة في تناول الطعام .

بحسب موقع healthline إليك 9 أطعمة تسد الشهية وتساعدك على خسارة الوزن، ويفضل تناولها في وجبة الإفطار والعشاء  : 

1- التفاح
2- البيض
3- الصلصة الحارة
4- القهوة
5- البطاطا الحلوة
6- السلمون
7- اللوز
8- الشوفان
9- الشوكولاتة الداكنة . 
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