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فن

هذه ليلتي.. يفوز بالجائزة الذهبية في مهرجان جنيف الدولي للأفلام الشرقية

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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محمد نبيـل - محمد نحلة

حصل فيلم هذه ليلتي على الجائزة الذهبية حيث نافس في المسابقة الرسمية لـمهرجان جنيف الدولي للأفلام الشرقية (FIFOG) بـ سويسرا في الفترة ما بين 8 وحتى 14 يونيو في نسخته الرقمية ، والتي أقيمت تحت شعار "المقاومة ... المؤنث" ليضم المهرجان مختارات من إنتاج الأفلام الشرقية، لتسليط الضوء على إبداع المرأة ورفض الشعوب للعنف بجميع أشكاله والأمل في غد أفضل، وصرحت لجنة التحكيم أنه تم منح هذه الجائزة  لكفاءة الفيلم والجرأة السردية ، ولا سيما استكشاف المشهد الحضري لمدينة كبيرة في مصر وتناقضاتها. وجودة الاختيار للموسيقي وقوة الفيلم التي تشبه الحلم.


وحظى العام الماضي بعرضه العالم الأول بـمهرجان الجونة السينمائي الدولي وعدة عروض أخرى شملت مهرجان كليرمون فيران ومهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

 

وتدور أحداث الفيلم حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها المُصاب بمتلازمة داون لشراء الآيس كريم و الاستمتاع باليوم، يتجها لأحد مناطق القاهرة الراقية، فيواجها معاناة لم تكن متوقعة، إلا أن الأم تصر على اقتناص لحظات السعادة لطفلها،  كما حصل على جائزة الدعم المالى من مؤسسة كليك فاندنج لدعم مشاريع الأفلام القصيرة، بجانب منحة الدعم من الإتحاد الأوروبى – اليونيسيف، وهو ثاني الأعمال الإخراجية لمخرجه.

 

ويشارك في بطولة الفيلم النجوم ناهد السباعي، شريف الدسوقي والطفل عمرو حساب، الفيلم سيناريو إيهاب عبد الوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان، ويعتبر هو تعاون إنتاجي بين شركتي ريد ستار وS Production، ومن المقرر أن تتعاون الشركتان في العديد من الأعمال المستقبلية، والتي سيتم الإعلان عنها لاحقًا.


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