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محافظات

توريد 218 ألفا و942 طن قمح بنسبة 109.4% من المستهدف ببني سويف

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:56 م
صوامع القمح
صوامع القمح
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محمد عبدالحليم
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي"اليوم الثلاثاء"أول أيام تطبيق قرار  وزارة التموين بتحديد خمس مواقع للتوريد بدائرة المحافظة وهي (صومعة كوم أبوراضى بالواسطى،شونتي سمسطا واهناسيا،شونة مطحن الواسطى،وصومعة الودي2 بشرق النيل)والتي يستمر العمل بها فقط لاستقبال الأقماح من المزراعين على مستوى مراكز المحافظة "مع مراعاة البعد المكاني"للمساحات المنزرعة وأقرب الأماكن للتوريد. 

وأشار المحافظ إلى  أنه تم"أمس الاثنين"استلام وتوريد 277 طن قمح،ليصل إجمالي الكميات الموردة"منذ بداية موسم التوريد وحتى صباح اليوم "إلى 218 ألف و942 طن قمح،بنسبة  109.4% من المستهدف توريده هذا الموسم،لافتا إلى متابعته للتسهيلات  المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع . 

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جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين،بشأن سير منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2019/2020،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين،حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة،رئيس قسم صيانة الحبوب،ومن ديوان عام المحافظة ضمت كل من:مديري المتابعة والشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري ومركز معلومات التنمية المحلية . 

تحدر الإشارة إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 133 ألف فدان والمستهدف هذا الموسم توريده 200 الف طن،حيث يتوافر بالمحافظة 22 موقعا تخزينيا بإجمالي طاقة استيعابية 230 ألف طن ،إذ يستمر موسم التوريد 3 أشهر،وكان قد بدأ في 15 أبريل 2020 ويختتم في 15 يوليو 2020. 

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