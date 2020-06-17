علاج منزلي لالتهاب الحلق.. للحامل والرضع

التهاب الحلق أكثر الأعراض شيوعا بين الأشخاص حاليًا ويبقى السؤال هنا هل يوجد علاج منزلي لالتهاب الحلق، حيث أنه لا يمكن للحامل أو الرضع أن يتناولوا الأدوية أو العلاجات المخصصة لالتهاب الحلق، وفيما يلي سنقوم بذكر علاج منزلي لالتهاب الحلق.
علاج منزلي لالتهاب الحلق للحامل
تبحث المرأة خلال فترة الحمل عن علاج منزلي لالتهاب الحلق للحامل ، حيث إن فترة الحمل تشهد منع الأطباء للمرأة الحامل من تناول المضادات الحيوية والمسكنات نظرا لما تسببه من أضرار على الجنين، وهو ما يجعلها تلجأ إلى استخدام العلاجات المنزلية، وفيما يلي سوف نذكر علاج منزلي لالتهاب الحلق للحامل.
ووفقا لما جاء في موقع هيلث لاين الطبي فإنه ليس كل التهاب في الحلق يعني تلقائيًا أنك مصاب بعدوى بكتيريا، ومع ذلك فإن المرأة خلال الحمل تعاني من التهاب الحلق، إلا أن هناك علاجا منزليا لالتهاب الحلق للحامل.
1- غرغرة بالماء المالح:
الغرغرة بالماء المالح الدافئ للمساعدة للسيطرة و علاج منزلي لالتهاب الحلق للحامل واعراضها.
2- مشروبات عشبية ساخنة :
ويجب تجنب السوائل الباردة التي قد تؤدي إلى تفاقم التهاب الحلق للحامل، بدلًا من ذلك، جرب الشاي العشبي الخالي من الكافيين ، مثل البابونج أو شاي الليمون مع القرفة كـ علاج منزلي لالتهاب الحلق للحامل، وذلك حتى تتأكد من البقاء رطبًا.
3- الراحة :
ويمكن بالحصول على قسط من الراحة السماح لجسمك بالشفاء حيث انها أبرز علاج منزلي لالتهاب الحلق للحامل.
علاج منزلي لالتهاب الحلق عند الأطفال :
تبحث الامهات باستمرار عن علاج منزلي لالتهاب الحلق عند الأطفال، وذلك لتجنب تناول المضادات الحيوية والتي يمكن أن يضعف من مناعة الجسم، لذا فسوف نناقش معكم علاج منزلي لالتهاب الحلق عند الأطفال، وفقا لما جاء في موقع "kidshealth" الطبي.
يعتبر التهاب الحلق شائعًا ويسهل حدوثه في أي عمر، ويمكن أن يكون أحد العلامات الأولى لالتهاب الحلق، الألم وعدم القدرة على البلع، كما يمكن أن تكون ناتجة عن عدوى بكتيريا الحلق، على الرغم من أن هذا نادر في الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين فقد نعطي لهم علاج منزلي لالتهاب الحلق عند الاطفال.
1- تناول المشروبات الدافئة
2- تناول السوائل الباردة أو المجمدة (مثل الآيس كريم )
3- الغرغرة بالماء المالح
4- امتصاص أقراص حلوى الاستحلاب (للأطفال من سن 4 سنوات أو أكبر)
5- تناول الأيبوبروفين أو الأسيتامينوفين حسب الحاجة .
علاج منزلي لالتهاب الحلق
يستمر التهاب الحلق من 5 إلى 7 أيام ، ويمكن ان تتخلص من أعراضه دون الحصول على علاج طبي؛ حيث يمكن استخدام علاج منزلي لالتهاب الحلق لتخفيف الألم والحمى، ويلجأ الكثير من الناس إلى عقار الاسيتامينوفين أو مسكنات الألم الخفيفة، مع الاستعانة بـ علاج منزلي لالتهاب الحلق .
بغض النظر عن سبب التهاب الحلق ، يمكن أن يساعد استخدام علاج منزلي لالتهاب الحلق في تخفيف الأعراض الخاصة بك أو بطفلك، و وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي ، من أبرز تلك العلاجات :
1- الراحة:
الحصول على قسط وافر من الراحة و النوم، في ان تريح صوتك.
2- شرب السوائل:
يعتبر شرب السوائل أفضل علاج منزلي لالتهاب الحلق ؛ حيث تحافظ السوائل على رطوبة الحلق وتمنع الجفاف، وذلك مع تجنب الكافيين والكحول الذي قد يسبب لك الجفاف.
3- تناول الأطعمة والمشروبات الدافئة :
ويمكن لـ المشروبات والأطعمة الدافئة ان تكون بين أفضل علاج منزلي لالتهاب الحلق، ومن أبرزها الشوربة، أو الشاي الخالي من الكافيين أو الماء الدافئ بالعسل والليمون، والعلاجات الباردة مثل كرات الثلج أن تهدئ التهاب الحلق.
4- الغرغرة بمياه مالحة :
يمكن لـ الغرغرة المياة المالحة التي تتراوح من 1/4 إلى 1/2 ملعقة صغيرة (1.25 إلى 2.50 ملليلتر) من ملح الطعام إلى 4 إلى 8 ملاعق (120 إلى 240 مليليتر) من الماء الدافئ أن تساعد في علاج التهاب الحلق، ويمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم على 6 سنوات والبالغين الغرغرة في المحلول ثم بصقه كـ علاج منزلي لالتهاب الحلق الشديد.
5- مرطب الهواء :
ويمكن استخدام مرطب الهواء البارد للقضاء على الهواء الجاف الذي قد يزيد من تهيج إلتهاب الحلق كـ علاج منزلي لالتهاب الحلق، وتأكد من تنظيف المرطب بانتظام حتى لا ينمو العفن أو البكتيريا، أو اجلس لعدة دقائق في حمام بخاري.
6- استخدام أقراص الاستحلاب أو الحلوى الصلبة :
ويمكن لأي منهما تهدئة بأقراص الاستحلاب والحلوى الصلبة كـ علاج منزلي لالتهاب الحلق، ولكن لا تعطيه للأطفال في سن 4 سنوات أو أقل بسبب خطر الاختناق.
7- تجنب المواد المهيجة :
حافظ على منزلك خاليًا من دخان السجائر ومنتجات التنظيف التي يمكن أن تهيج الحلق، حيث انها أبرز علاج منزلي لالتهاب الحلق.
علاج منزلي لالتهاب الحلق عند الرضع
تعجز بعض الأمهات عن إيجاد علاج منزلي لالتهاب الحلق عند الرضع، وذلك حتى تتجنب إعطائهم المضادات الحيوية والتي يمكن أن تسبب في ضعف من مناعة الجسم، لذا فسوف نناقش معكم علاج منزلي لالتهاب الحلق عند الرضع، وفقا لما جاء في موقع "webMD" الطبي.
ونبحث عن علاج منزلي لالتهاب الحلق عند الرضع؛ حيث انه حتى الآن لا يوجد علاج آمن لالتهاب الحلق، ولكن لا يزال هناك الكثير الذي يمكنك القيام به لجعل طفلك يشعر بالتحسن عندما يعاني من التهاب الحلق.
ويمكن لشرب السوائل بشكل مستمر ان يكون علاج منزلي لالتهاب الحلق عند الرضع؛ حيث إنه يخفف من وجود المخاط، وتتمثل السوائل في الماء الدافئ أو الشاي الأخضر مع الليمون والعسل حيث انه مناسب للأطفال فوق سن العام، أو حساء الدجاج .
ويحسن الهواء الدافئ الرطب التنفس ويمكن أن يخفف من التهاب الحلق الجاف عند الرضع، وإذا كان طفلك لا يزال غير مرتاح ، خاصة في الليل ، فيمكن تجربة أدوية البرد للأطفال وإذا قررت تجربة دواء يباع كـ علاج منزلي لالتهاب الحلق عند الرضع ، فلا تعطه لطفل دون سن السادسة، وفقا لتوصية الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال.
وتحتوي العديد من أدوية البرد التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) على أكثر من مكون واحد ، بما في ذلك بعض الأدوية التي قد لا يحتاجها طفلك. وقد يتضمن البعض أيضًا مسكنًا للألم. إذا كنت لا تقرأ الملصقات بعناية ، فقد تعطي طفلك الكثير من الأدوية.
ويجب ان تسأل طبيبك أو الصيدلي دائمًا حول علاج منزلي لالتهاب الحلق عند الرضع، مع قراءة ملصق عبوة الدواء بعناية قبل إعطاء طفلك دواءً بدون وصفة طبية.
علاج منزلي لالتهاب الزور
وتحتوي العديد من أدوية البرد التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) على أكثر من مكون واحد ، بما في ذلك بعض الأدوية التي قد لا يحتاجها طفلك. وقد يتضمن البعض أيضًا مسكنًا للألم. إذا كنت لا تقرأ الملصقات بعناية ، فقد تعطي طفلك الكثير من الأدوية.
ويجب ان تسأل طبيبك أو الصيدلي دائمًا حول علاج منزلي لالتهاب الحلق عند الرضع، مع قراءة ملصق عبوة الدواء بعناية قبل إعطاء طفلك دواءً بدون وصفة طبية.
علاج منزلي لالتهاب الزور
بالنسبة لمعظم الحالات الخفيفة من التهاب الزور، قد يكون كل ما تحتاجه هو المسكنات والتي لا تستلزم وصفة طبية، والتي يمكن تناولها بدون إشراف طبيبك. حيث يمكن استهلاك علاج منزلي لالتهاب الزور.
وتجنب النشاط البدني الشديد يمكن ان يكون علاج منزلي لالتهاب الزور للتخلص من الألم والإزعاج الذي تسببه، حيث ان العرض الرئيسي لـ التهاب الزور هو الألم والتهيج في الحلق خاصة عند البلع؛ حيث يمكن لبعض المكونات ان تستخدم كـ علاج منزلي لالتهاب الحلق واللوز.
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ويحدث التهاب الزور كجزء من استجابة الجسم المناعية للعدوى الفيروسية أو البكتيرية، وقد تؤدي استجابتك المناعية الطبيعية إلى التهاب وتورم الأغشية المخاطية في الحلق، ولحسن الحظ هناك أكثر من علاج منزلي لالتهاب الزور، بما في ذلك :
1- خل التفاح :
يعتبر خل التفاح علاج منزلي لالتهاب الزور؛ حيث على خصائص مضادة للبكتيريا، ويساعد على تخفيف التهاب الحلق عند استهلاكه بكميات صغيرة مع الماء الدافئ.
2- العرق سوس :
ويحتوي العرق سوس على صفات تشبه الأسبرين، مما يجعله علاج منزلي لالتهاب الزور، وقد يساعد في تهدئة التهاب الحلق عند تناول بشكل يومي.
3- العسل:
ويمكن للعسل أن يكون علاج منزلي لالتهاب الزور؛ حيث يساعد في تخفيف آلام الحلق ، خاصة عند دمجه مع الخل أو الأعشاب في الماء الدافئ ك.
4- الليمون :
وتحتوي مياه الليمون على فيتامين ج والذي يعتبر علاجا منزليا لالتهاب الزور، كما يحتوي على مركبات يمكن أن تهدئ التهاب الحلق وتساعد في الشفاء.
5- الغرغرة بالماء المالح :
وتعتبر الغرغرة كل ساعة بالماء المالح الدافئ واحد من علاج منزلي لالتهاب الزور، والذي يساعد على تقليل التورم وقد يخفف من ألم الحلق.