زيادة أسرة العزل بمستشفى العريش.. عزل منزلي لـ٢٩ حالة وشفاء ٤ من فيروس كورونا بسيناء

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ولفت الدكتور احمد عبد الفتاح مدير ادارة المستشفيات بالمحافظة إلى انه تم حصر أجهزة وأسرة العنايات المركزة بالمستشفيات داخل المحافظة للاستفادة منها في خدمات التصدي لجائحة كورونا المستجد.

وقال إنه تم الإنتهاء من استكمال جاهزية مستشفى العريش العام' بتوفير 19 سرير عناية مركزة ' حيث يضم قسم العناية المركزة يضم نخبة من الأطباء المتخصصين في العديد من المجالات الطبية.وأكد انه تم زيادة عدد اسرة قسم العزل من ١٢ الي ٣٦ سرير، مضيفا: نحن نعمل على مدار الساعة لعلاج المرضى، لذلك فان افضل طريق للعلاج هي الوقاية.في سياق متصل نفذت مكافحة ناقلات الأمراض بالمحافظة، حملات تعقيم استهدفت أماكن تردد عليها أشخاص تبين إصابتهم بفيروس كورونا، حيث تم تطهير منازل الحالات الاي ظهر عليها الإصابة بفيروس كورونا وتطهير عدد من العيادات التى تردد عليها الحالات المصابة بالفيروس قبل اكتشافها.اقرأ ايضا..