AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

زيادة أسرة العزل بمستشفى العريش.. عزل منزلي لـ٢٩ حالة وشفاء ٤ من فيروس كورونا بسيناء

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:30 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
احمد صالح
أعلن الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء عن تماثل ٤ حالات للشفاء من مصابي فيروس كورونا بعد تلقي العلاج المناسب في مستشفي العريش العام وبئر العبد المركزي، مشيرا إلى أنه تم عزل ٢٩ حالة منزليا.

وأضاف "شوكة" إن عدد الحالات الإيجابية بفيروس كورونا يبلغ 21 حالة موزعة على حجز مستشفى العريش 7 حالات وحجز مستشفى بئر العبد ٥ حالات و٣ حالة حجز منزلي وحالتي وفاة لسيدة ورجل وشفاء ٤ من الفيروس.

وأضاف أن عدد الحالات السلبية بلغ 36 حالة، وهناك 4 حالات تحت البحث، كما أن هناك 37 حالة يخضعون للعزل المنزلى بدون عينات منهم 8 حالات شفاء بعد انتهاء مدة العزل ومازالت 29 حالة تحت العزل.

ولفت الدكتور احمد عبد الفتاح مدير ادارة المستشفيات بالمحافظة إلى انه تم حصر أجهزة وأسرة العنايات المركزة بالمستشفيات داخل المحافظة للاستفادة منها في خدمات التصدي لجائحة كورونا المستجد.

وقال إنه تم الإنتهاء من استكمال جاهزية مستشفى العريش العام' بتوفير 19 سرير عناية مركزة ' حيث يضم قسم العناية المركزة يضم نخبة من الأطباء المتخصصين في العديد من المجالات الطبية.

وأكد انه تم زيادة عدد اسرة قسم العزل من ١٢ الي ٣٦ سرير، مضيفا: نحن نعمل على مدار الساعة لعلاج المرضى، لذلك فان افضل طريق للعلاج هي الوقاية.

في سياق متصل نفذت مكافحة ناقلات الأمراض بالمحافظة، حملات تعقيم استهدفت أماكن تردد عليها أشخاص تبين إصابتهم بفيروس كورونا، حيث تم تطهير منازل الحالات الاي ظهر عليها الإصابة بفيروس كورونا وتطهير عدد من العيادات التى تردد عليها الحالات المصابة بالفيروس قبل اكتشافها.

اقرأ ايضا..
محمية الأحراش برفح سيناء.. الطبيعة الساحرة والأشجار والنباتات النادرة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شمال سيناء: الاشتباه في إصابة 39 حالة بـ كورونا ثبت سلبية 33 منها

تخصيص 3 أرقام تليفونية للإبلاغ عن حالات الاشتباه بفيروس كورونا في سيناء

وصلت إلى 8 حالات.. شمال سيناء تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في بئر العبد

استكمال العلاج منزليا.. خروج حالتي كورونا من مستشفى العريش وبئر العبد

سرعة توفير أسرة لمصابي كورونا..شوشة: تكثيف عمليات المتابعة لأقسام العزل في شمال سيناء

ترشيحاتنا

كريم نجار: ارتفاع 5% في أسعار السيارات.. و100 ألف سيارة إجمالي السوق رقم مخيف

استقرار أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 يونيو

بينهم الزمالك.. محمد فضل الله: يجوز اعتبار الـ13 ناديا منسحبين واستكمال الدوري

تعليق عمل السفارة الفلسطينية في القاهرة بسبب كورونا| تفاصيل

فى 5 دقائق.. طرق سحرية للتخلص من الناموس

يقضي على إسطنبول بأكملها.. زلزال مدمر يضرب تركيا قريبًا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عايز تخس .. احذر تناول الجبن اللايت

حامل تكتشف إصابتها بنوع نادر من السرطان قبل ولادة طفلتها بيومين.. تعرف على قصتها

كريم نجار: ارتفاع 5% في أسعار السيارات.. و100 ألف سيارة إجمالي السوق رقم مخيف