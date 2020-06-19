تزييف الحقائق.. تقرير يكشف كيف يضلل أردوغان الشعب التركي عبر جهازه الإعلامي

كشف تقرير أجراه مركز بحثي بجامعة "قادر خاص" التركية، عن استراتيجية رجب طيب أردوغان في تضليل الشعب التركي من خلال جهازه الإعلامي وتزييف الحقائق وافتعال "إرهاب وهمي"، الأمر الذي كشف عن تخبط واضح داخل الرأي العام التركي.





وقال التقرير الذي اشتمل على دراسة مفصّلة حول مدى تأثر الشعب التركي بسياسات أردوغان الخارجية، إن الرأي العام المحلي يرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل التهديد الأول لبلادهم، مؤكدًا أن الشعب التركي يحصل على معلوماته عن سياسة أنقرة الدولية عن طريق الأخبار التلفزيونية المحلية.





ومن المعروف أن نظام أردوغان يشكّل حصارًا قمعيًا على وسائل الإعلام المحلية والصحفيين، فقد احتلت تركيا المرتبة الـ154 من بين 180 دولة في التصنيف الأخير لحرية الإعلام الصادر في أبريل الماضي، عن منظمة "مراسلون بلا حدود"، وذلك بعد عام واحد من نظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية نقلت البلاد إلى نظام الحكم الرئاسي، في خطوة أراد من خلالها الرئيس التركي تصفية جميع معارضيه ومنتقديه.





وطيلة تلك الفترة شرع أردوغان في تكميم أفواه الصحفيين، وذلك بذريعة محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في يوليو 2016.





وأكدت الدراسة، التي نشرتها صحيفة "زمان" التركية أن 87.4% من الأتراك يحصلون على معلوماتهم حول سياسة تركيا الخارجية عبر التلفزيون، و 63.1% من مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الإخبارية، مشيرةً إلى أن 20% من المشاركين يرون أن أكبر أزمة تواجه السياسات الخارجية التركية هو إرهاب ما وراء الحدود، بينما كانت النسبة خلال عام 2017 نحو 44.2%، وكانت النسبة في عام 2018 نحو 14.1%، بينما ارتفعت في عام 2019 إلى 18.3%.





وأوضحت الدراسة أن 62.3% من المشاركين يرون أن أردوغان هو الذي يرسم خارطة العلاقات الخارجية لتركيا، في حين حققت نسبة الذين يروا أن تركيا لها إسهامات انخفاضًا قياسيًا مقارنة بالعام الماضي، حيث انخفضت من 50.3% إلى 40.2%.







