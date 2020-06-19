مصر ترفض تدخلات تركيا وإيران في العراق.. واتفاق بريطاني فرنسي على تسوية الأزمة الليبية سياسيًا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر.. 1218 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة

انخفاض طفيف في إصابات كورونا اليومية بالكويت

الكويت تقلص مدة حظر التجوال وتحدد شروط السفر إلى الخارج

السعودية تشيد بتقرير الوكالة الذرية حول نووي إيران

بكين تحدد موقع العثور على "آثار كثيفة" لفيروس كورونا









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيانًا يستنكر بشدة التدخت العسكرية التركية والإيرانية الأخيرة في شمال العراقي، معتبرةً أن تلك التصرفات استمرارًا لمسلسل الانتهاكات المتكررة على العراق الشقيق، وذلك بالمخالفة لكافة المواثيق والعهود الدولية التي تنص على احترام سيادة الدول وتبني مبادئ حسن الجوار.





وأكدت الوزارة رفض مصر التام لأي تدخلات تمس سيادة أي من الدول العربية الشقيقة، أخذًا في الاعتبار تبعات تلك الأفعال في تعميق حالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة.





وأشارت "الوطن" إلى أن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 1218 حالة إصابة و88 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13528 حالة.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن وزارة الصحة الكويتية أعلنت تعافي 616 إصابة من فيروس كورونا ليبلغ إجمالي عدد حالات الشفاء من المرض 29512، مشيرةً إلى تسجيل 541 إصابة جديدة في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 308 حالات.





وذكرت "القبس" أن مجلس الوزراء الكويتي، أصدر، قرارا بتقليص مدة حظر التجوال من 12 إلى 10 ساعات، ما بين السابعة مساء والخامسة صباحا، في إطار تخفيف القيود التي فرضت لأجل احتواء وباء كورونا، إضافة إلى رفع العزل المفروض بسبب الفيروس على ثلاث مناطق في البلاد، ابتداءً من يوم الأحد المقبل.





وقررت الحكومة الكويتية السماح بالسفر مدة لا تقل عن 30 يوما للمواطنين من ذوي الحالات الصحية الحرجة والطلاب ومن لديهم زوج أجنبي في الخارج أو مواطن مقيم بالخارج.





وأوضحت "الراي" أن الإمارات أعلنت تسجيل 388 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ اجمالي الاصابات 43752 حالة، فيما تم تسجيل 704 حالة شفاء جديدة و3 حالات وفاة.





وقالت "الجريدة" إن السعودية أشادت بتقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، المتعلق بـ"اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم الانتشار مع إيران"، وذلك على إثر المستجدات التي طرأت في برنامج إيران النووي، حيث قالت إن التقرير يعكس عدم جدية طهران في التعاون مع الوكالة، حيث استمرت ولأكثر من أربعة أشهر في تقديم مبررات غير منطقية وغير موضوعية في رفضها لطلب الوكالة بدخول مفتشيها موقعين للتحقق من عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة وفقا لاتفاق الضمانات والبروتوكول الإضافي.





وأشارت "الوطن" إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، اتفقا خلال اتصال هاتفي على الحاجة لعملية سياسية تقودها الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية.





دوليًا، قالت "الأنباء" إن السلطات الصينية، اكتشفت، آثارا كثيفة لفيروس كورونا في قسم بيع اللحوم والمأكولات البحرية في سوق لبيع الأغذية بالجملة في بكين فيما تشتبه السلطات في أن ارتفاع الرطوبة وانخفاض درجة الحرارة من العوامل التي تسهم في تلوث السوق بالفيروس.



















