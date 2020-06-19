"بطانية" تنقل عدوى كورونا إلى طفل عمره عامان | شاهد

أكدت الفحوصات الطبية، إصابة طفل صيني عمره عامان بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 )، وجاء ذلك بعد أن لعب على "بطانية" خاصة بطفلة مصابة بالعدوى لمدة حوالي 10 دقائق.









وبحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإنه يُعتقد أن الطفل أصيب بالعدوى بعد أن اصطحبته والدته وهي معلمة في حضانة إلى فصلها في الحادي عشر من يونيو الجاري؛ وأمضى الطفل في أعقاب ذلك 10 دقائق يلعب على بطانية خاصة بطالبة في السادسة من عمرها والتي تبين في وقت لاحق إصابتها بالفيروس، تحديدًا قبل يوم واحد من التأكد من إصابته.

















وأفادت لجنة الصحة الإقليمية بمقاطعة "خبي" الواقعة شمال الصين بالقرب من "بكين"، بأن نتيجة فحص "كورونا" الذي خضع له الطفل جاءت إيجابية في الخامس عشر من يونيو الجاري بعد أن ظهرت عليه أعراض المرض، والتي كان من بينها حمى خفيفة.









وأوضح المسئولون أن الطفلة المصابة كانت من بين أربعة أفراد من عائلة واحدة أكدت الفحوصات الطبية إصابتهم بالعدوى في الرابع عشر من يونيو.









وجاء في تقارير وسائل إعلام محلية أن الطفلة ووالدتها أصيبتا بالعدوى من والدها وجدتها، واللذين يعملان كموردين في سوق "شينفادي" بمنطقة "فنغتاى" في بكين؛ ويأتي هذا في الوقت الذي تشير فيه الأنباء إلى تفشي موجة ثانية من وباء "كورونا" في بكين.















