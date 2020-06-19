AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

"بطانية" تنقل عدوى كورونا إلى طفل عمره عامان | شاهد

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:07 م
«بطانية» تتسبب في
«بطانية» تتسبب في انتقال عدوى كورونا إلى طفل عمره عامين
Advertisements
هدير علاء
أكدت الفحوصات الطبية، إصابة طفل صيني عمره عامان بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وجاء ذلك بعد أن لعب على "بطانية" خاصة بطفلة مصابة بالعدوى لمدة حوالي 10 دقائق.


وبحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإنه يُعتقد أن الطفل أصيب بالعدوى بعد أن اصطحبته والدته وهي معلمة في حضانة إلى فصلها في الحادي عشر من يونيو الجاري؛ وأمضى الطفل في أعقاب ذلك 10 دقائق يلعب على بطانية خاصة بطالبة في السادسة من عمرها والتي تبين في وقت لاحق إصابتها بالفيروس، تحديدًا قبل يوم واحد من التأكد من إصابته.




وأفادت لجنة الصحة الإقليمية بمقاطعة "خبي" الواقعة شمال الصين بالقرب من "بكين"، بأن نتيجة فحص "كورونا" الذي خضع له الطفل جاءت إيجابية في الخامس عشر من يونيو الجاري بعد أن ظهرت عليه أعراض المرض، والتي كان من بينها حمى خفيفة.


وأوضح المسئولون أن الطفلة المصابة كانت من بين أربعة أفراد من عائلة واحدة أكدت الفحوصات الطبية إصابتهم بالعدوى في الرابع عشر من يونيو.


وجاء في تقارير وسائل إعلام محلية أن الطفلة ووالدتها أصيبتا بالعدوى من والدها وجدتها، واللذين يعملان كموردين في سوق "شينفادي" بمنطقة "فنغتاى" في بكين؛ ويأتي هذا في الوقت الذي تشير فيه الأنباء إلى تفشي موجة ثانية من وباء "كورونا" في بكين.




وأشار تقرير "ميرور" إلى أن مسئولي الرعاية الصحية في العاصمة "بكين" سجلوا 158 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" في غضون سبعة أيام فقط منذ أن جاءت نتيجة فحص والد طالب مدرسة ابتدائية إيجابية في الحادي عشر من يونيو، ليصبح بذلك أول مريض جديد منذ شهرين تقريبًا.
"بطانية" تنقل عدوى كورونا إلى طفل عمره عامان | شاهد
"بطانية" تنقل عدوى كورونا إلى طفل عمره عامان | شاهد
"بطانية" تنقل عدوى كورونا إلى طفل عمره عامان | شاهد
"بطانية" تنقل عدوى كورونا إلى طفل عمره عامان | شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أم تروي تفاصيل معاناة طفلتها ذات الـ 5 أشهر بعد إصابتها بـ كورونا

تصرف إنساني من ممرضات تجاه رضيع بعد إصابة عائلته بـ كورونا.. شاهد

جعله يبكي من الألم.. أم توجه تحذيرًا بعد إصابة رضيعها بمرض مرتبط بـ كورونا

بؤرة جديدة.. كيف انتقل فيروس كورونا إلى سوق بكين؟

ترشيحاتنا

"بطانية" تنقل عدوى كورونا إلى طفل عمره عامان | شاهد

تغيير موعد اجتماع الأعلى للجامعات لمناقشة آليات امتحانات الفرق النهائية

إثيوبيا تتراجع .. حل أبرز القضايا الفنية وإكمال المفاوضات يتطلب إنهاء الأمور القانونية

في ميادين بأمريكا وإفريقيا.. رد قوى من أحمد مجدى على إزالة اسم عبد الناصر من مدينة ليبية

فشل صفقة الزمالك المنتظرة.. تفاصيل

وفاة شقيقة المتحدث العسكرى السابق للقوات المسلحة فى حادث مروري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الثوم والبنجر .. 6 أطعمة لمرضى الضغط المرتفع

رفقة كلبها.. أسما شريف منير تتألق بالستان داخل غرفتها

بـ فلتر غريب.. شيرين رضا بإطلالة تكشف جمالها على إنستجرام