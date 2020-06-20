أستاذ عناية مركزة يطالب بتفعيل الخدمات الطبية المتحركة لمصابى كورونا فى مصر

طالب الدكتور محمود الشربيني أستاذ العناية المركزة بمصر وإنجلترا الدولة بتفعيل الخدمات الطبية المتحركة مع دعوة المستثمرين بالاستثمار فيها مشيرا إلى أن ذلك سيخفف العبء على مستشفيات الدولة.





وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمة الإعلامي سيد علي بقناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن انجلترا لجأت إلى وضع أجهزة العناية المركزة على دراجة بخارية للوصول إلى المريض فى منزله.





واشار إلى أن المواطن المصري فى حالة ذعر من فيروس كورونا وعليه أن يتخذ احتياطاته و90% من المصابين يتماثلون للشفاء ، ومن يدخل العناية المركزة هم أصحاب الحالات الحرجة.