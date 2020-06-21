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تعليم

شاهد.. عمليات تأمين الطلاب قبل دخول لجان الثانوية العامة بمطروح

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:00 ص
تأمين الطلاب قبل
تأمين الطلاب قبل دخول لجان الثانوية العامة بمطروح
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ايمن محمود
يشهد محيط المدارس بمطروح  توافد الطلاب على اللجان الامتحانية بتأمين من قوات الشرطة ووجود سيارة إسعاف أمام كل مدرسة.

كما تشهد اتخاذ إجراءات احترازية بمرور الطلاب على بوابات التعقيم  والإلتزام بكافة الاشتراطات الصحية الوقائية في مواجهة فيرس كورونا المستجد والتى أعلنتها مديرية التربية والتعليم بمطروح في سبيل المحافظة علي صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وكافة المشاركين بالعملية الامتحانية وتوفير أقصي درجات الحماية لهم.


وأكد الدكتور سمير  النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح  أنه تم إبرام عدة بروتوكولات مع 5 جهات هي مديربة الأمن وخاصة بتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة ونقل وإعادة أوراق البوكيلت الي جانب مديرية الصحة لتوفير طبيب داخل كل لجنة الي جانب سيارة إسعاف مجهزة وفرع التأمين الصحي للإشراف علي الإجراءات الاحترازية ومتابعة وسائل الوقاية داخل اللجان ومديرية التموين لتجهيز السيارات بالوقود والخبز للاستراحات ومديرية الكهرباء لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي.

وأضاف  أن كل أجهزة الدولة يتم التنسيق بينها في إطار منظومة عمل متكاملة من أجل تحقيق عملية امتحانية يسودها الالتزام والانضباط في سبيل الوصول بها إلي بر الأمان في المرحلة الحالية والتي تواجه الدولة خلالها جائحة كورونا.

وأشار النيلي إلى أن هناك اتصالا متواصلا بين غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة وغرفة العمليات الرئيسية بمحافظة مطروح وغرفة العمليات بتعليم مطروح واللجنة الثلاثية المشكلة بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات والإلتزام بكافة الاشتراطات الصحية الوقائية في مواجهة فيرس كورونا المستجد في سبيل المحافظة علي صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وكافة المشاركين بالعملية الامتحانية وتوفير أقصي درجات الحماية لهم بالإضافة إلي تذليل كافة العقبات.
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