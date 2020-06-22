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ثقافة

النقد والأيديولوجيا.. كتاب لـ تيري إيجلتون الأكثر تأثيرًا في بريطانيا

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:01 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أصدرت دار رؤية" للنشر والتوزيع النسخة العربية لـ كتاب "النقد والأيديولوجية" ترجمة أنجزها فخري صالح، من تأليف تيري إيجلتون والذي يعد أحد أهم الباحثين والكتاب في النظرية الأدبية ويعد من أكثر النقاد الأدبيين تأثيرًا بين المعاصرين في بريطانيا.

وجاء في مقدمة الكتاب: من الصعب أن ترى في النقد شيئًا أكثر من كونه فرعًا بريئًا من فروع الدراسة، إن مصادره تبدو عفوية ووجوده يبدو طبيعيًّا، هناك أدب ولذا، ولأننا نرغب في فهمه وتذوقه، فإن هناك نقدًا أيضًا، إن النقد كتابع للأدب، كظل للأدب وشريك طيفي له –ولنقتبس جملة من الرباعيات الأربع Four Quartets– يحول دون تحققه أينما وجد.

وعبارة "يحول دون" تحمل هنا معناها العام المتداول کما تحمل معناها الكلاسيكي، لكن إذا كانت مهمة الناقد أن يمهد الطريق الصعب بين النص و القارئ، أن يدرس النص ويوسع من مجاله لكييصبح أسهل استهلاكًا، فكيف يمكن تجنب تعرض كتلته الغليظة بين المنتج والمستهلك وهو يقوم بحجب نيته في الفعل الممتثل المذعن لكونه «ظلًّا» للأدب؟.

يبدو النقد هنا وقد قُبض عليه في وضعية تناقض لا يُذوَّب، فإذا كانت مهمة النقد هي أن يمنحنا معرفة بواقعية النص التلقائية فعليه ألا يسمح لجزئية صغيرة من مواده أن تختلط بما تتوسطه؛ إذ إن هذا الاختلاط يؤشر إلى جريمة "الانتحال والملائمة" المسكوت عنها.
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