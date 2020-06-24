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اقتصاد

المصرف المتحد: منظومة IBAN تسهل تحويل الأموال وتدعم الخدمات الرقمية

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:02 ص
القاضي
القاضي
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محمد يحيي
أكد أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد أن نظام الرقم المصرفي الدولي IBAN يتميز أنه يعمل على تسهيل عمليات تحويل الأموال داخليا وخارجيا عبر البنوك، بالإضافة إلى التشجيع العملاء لتعظيم حجم المعاملات البنكية الرقمية.

أضاف " القاضي" في تصريحات له بالتزامن مع اعلان مصرفه بدء تطبيق الرقم المصرفي الدولي لحسابات العملاء " IBAN" اعتبارا من   نهاية يونيو الجاري؛ أن ذلك الرقم يعمل علي علي تسهيل اجراء كافة المعاملاتهم المالية داخليا و خارجيا للعملاء بصورة مباشرة الكترونيا من خلال القنوات المصرفية المختلفة مثل : الانترنت البنكي – ماكينات الصراف الآلي – الموبيل البنكي والتليفون البنكي – المحافظ الرقمية.

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أوضح أن ذلك الرقم المتعارف عليه دوليا يتوافق مع معايير اسواق المال و الأعمال العالمية، إذ يسعي لتحقيق اقصي درجات الدقة في مجال تحويلات الاموال الكترونيا داخليا و خارجيا,  مما ينعكس علي كسب رضاء العملاء الحاليين.

أضاف " القاضي" أن الحساب  الدولي IBAN يساهم في تغيير ثقافة المجتمع ونمو سوق المعاملات الالكترونية، و ويقلل التكلفة العامة للمعاملات المالية خاصة النقدية.

كما يساهم تحسين جودة الخدمة البنكية المقدمة خاصة في مجال التحويلات داخليا و خارجيا، وكذا التقليل من عمليات التدخل البشري، بالإضافة إلى تطوير فاعلية العناصر البشرية وتوجيهها نحو وظائف اكثر خلاقة، وتلافي الاخطاء الشائعة من اجراءات عمليات تحويل الاموال داخليا / خارجي، وتطوير عمليات الدفع الالكتروني داخليا.

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