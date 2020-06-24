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تعليم

إيذانا بإعادة فتحها.. جامعة سوهاج تهيئ مدنها الجامعية لاستقبال امتحانات المراحل النهائية

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:16 ص
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
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خالد رياض
أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، عن بدء إعادة التسكين بالمدن الجامعية استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية بجميع الكليات.

وأشار د.عزيز ، إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل يوم 26 يونيو الى 3 يوليو 2020، وذلك لمن يرغب في السكن بالمدن خلال فترة الامتحانات  .

وأضاف الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة اتخذت جميع الإجراءات الوقائية حفاظًا على سلامة الطلبة والطالبات، موضحا ان التقديم متاح لمن سبق لهم التسكين، او ممن لم يسبق لهم التسكين، من خلال  رابط سيتم الاعلان عنه على صفحة المركز الاعلامي في وقت لاحق، وسيتم إعلان القبول خلال أسبوع من نهاية غلق باب التقدم .


وأضافت سامية زايد مدير عام المدن الجامعية، انه سيتم فتح باب القبول امام الطلاب من داخل المحافظة، او خارجها، كما سيتم قبول التسكين بنظام الليلة لمن لم يسبق لهم السكن، لافتة إلى انه سيتم ايضا استقبال طلاب الفرق الرابعة والخامسة والسادسة من كلية الطب البشري لاداء امتحاناتهم، مع تخصيص مبنى للمعيدين والمعيدات من خارج المحافظة.


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