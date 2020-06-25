بالإجراءات الاحترازية| الصحة الإماراتية: ارتفاع نسبة الدخول إلى المولات والمطاعم إلى 60%

أعلنت وزارة الصحة والطوارئ والأزمات في الإمارات، اليوم الخميس ارتفاع نسبة الدخول إلى المراكز التجارية والمطاعم إلى 60%.





ونص القرار على مراعاة كافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية والوقائية يشمل ذلك أن لا يزيد عدد الزبائن على الطاولة الواحدة على 4 أشخاص ومراعاة الاحتفاظ بالمسافة الآمنة والتي لا تقل عن 2 متر بين الطاولات وإلغاء أماكن الانتظار.





كما نصت الإجراءات على استخدام أدوات الطعام كالصحون والملاعق وغيرها لمرة واحدة ولبس الكمامات والقفازات واستبدالها باستمرار مع أهمية التأكيد على الالتزام بتطبيق الاشترطات والتعليمات الخاصة بإجراءات التعقيم المستمرة، وخلو العاملين فيها من فيروس كوفيد-19، وكذلك التباعد الجسدي بين العاملين والمستهلكين.





وأشارت الوزارة والهيئة أنه سيتم السماح للأطفال من هم دون 12 عامًا والأشخاص التي لا تزيد أعمارهم على 70 عامًا بالدخول إلى المراكز التجارية والمطاعم في كافة إمارات الدولة.





ودعت أفراد المجتمع من زوار ومتسوقي المراكز التجارية إلى أن يكون لديهم الوعي الكامل بشأن التعامل مع تعليمات المراكز والانضباط والالتزام بالاشتراطات المفروضة مع ضرورة ارتداء الكمامات لمن هم في سن 4 سنوات وما فوق طوال فترة بقائهم في المركز التجاري وخضوعهم للفحص الحراري عند الدخول.