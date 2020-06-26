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مرأة

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

الجمعة 26/يونيو/2020 - 03:32 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم26 يونيو ، وفقا لعلم الأرقام.

شخصية اليوم في علم الأرقام..

 إذا كنت مولودا في يوم 26 يونيو فإن ذلك يعني أنك محب للحياة.. تعرف كيف تحقق مكاسب مالية، وتتمتع بشخصية محددة وأحيانا صارمة، فقط لا تبالغ في فرض قوانينك على الآخرين.

 نصيحة:
 هذا العام يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والهروب من الحزن قد يكون مفيدا لك في أي وقت من السنة.
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