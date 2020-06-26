دوري لانكشاير.. حكاية أول بطولة حققها ليفربول وقامت بعدها الحرب العالمية

بعد غياب 30 عاما، نجح نادي ليفربول الإنجليزي أخيرا بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب ولاعبيه الاستثنائيين وعلى رأسهم الفرعون المصري محمد صلاح في فك عقدة النحس وتحقيق لقب الدوري الإنجليزي "البريميرليج" للمرة الأولى منذ موسم 1989/1990، وللمرة 19 في تاريخه، ليضيف لقبا جديدا إلى رصيد بطولاته وإنجازاته المحلية.





بدأت إنجازات نادي الريدز المحلية بعد 9 سنوات من تاريخ تأسيسه في 15 مارس 1892، عندما حقق أول بطولة للنادي وهي دوري لانكشاير في أول موسم للنادي في 1901، إذ استطاع النادي الفوز بأول لقب في بطولة الدوري، الذي لم يستمر طويلا حيث تم إلغاء هذه البطولة مع بداية الحرب العالمية الثانية.





ويعد دوري لانكشاير اسما لإثنين من بطولات كرة القدم للأندية في شمال إنجلترا، البطولة الأولى بدأت عام 1889 واستمرت حتى 1903، أما البطولة الثانية للدوري استمرت موسما واحدا 1939-1940، بعده تم إلغاء دوري لانكشاير بسبب الحرب العالمية الثانية وبعدما وضع ليفربول بصمته التاريخية بهذه البطولة.





تأسس دوري لانكشاير عام 1889 كرد فعل لنجاح دوري الدرجة الأولى، الذي تأسس بدوره قبل عام من لانكشاير، بناء على رغبة رؤساء أندية شمال انجلترا في تأسيس منافسة إقليمية، تكون نقطة إنطلاق لهم وللأندية الآخرى التي ترغب في الحصول على مكان داخل دوري البريميرليج وكان من ضمن هذه الأندية نادي ليفربول.





سُمي الدوري بهذا الأسم نسبة إلى مقاطعة لانكشاير الإنجليزية شمال انجلترا، والتي ضمت أغلبية الأندية التي شاركت في هذا الدوري، إلا أنه تم السماح لأندية من مقاطعة تشيشير بالمشاركة، بجانب ناديي ركينغتون من مقاطعة كمبرلاند، اللذين كانا عضو في الدوري لموسمين، فضلا عن نادي يوركشاير الذي قدم طلب التحاق بالدوري.





توافدت العديد من الأندية الانجليزية على دوري لانكشاير للمشاركة لاحقا في حلم البريميرليغ دوري الدرجة الأولى للكبار وهو ما تم بالفعل لعدد من الأندية المشاركة مثل: ليفربول، أكرينجتون ستانلي، نادي بلاكبول، بوري، كرو ألكساندرا، نيلسون، نيو برايتون تاور، وساوثبورت، وستوكبورت كونتي.